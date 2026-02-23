logo
Evropa suspendovala trgovinski sporazum sa Amerikom: Novi žestok udarac za Trampa nakon odluke Vrhovnog suda

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Evropski parlament suspendovao trgovinski sporazum sa Amerikom nakon odluke Vrhovnog suda da poništi carinske mjere Trampa.

Evropski parlament danas je suspendovao trgovinski sporazum Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država iz 2025. godine nakon odluke Vrhovnog suda da poništi carinske mjere američkog predsednika Donalda Trampa, piše "Politiko". Evropski parlament je obrazložio svoju odluku zbog reakcije Trampa nakon odluke Vrhovnog suda da uvede globalnu carinu od 10 odsto, pa ih povećao na 15 odsto.

Vrhovni sud je u petak 20. februara poništio odluku kojom su Sjedinjene Države uvele visoke carine na robu iz mnogih zemalja svijeta. Tramp je, prema obrazloženju Vrhovnog suda, prekoračio predsjednička ovlašćenja. 

"Želimo da od Sjedinjenih Američkih Država dobijemo jasna uvjeravanja da će se pridržavati sporazuma, jer je to odlučujući element", izjavio je šef Odbora za trgovinu Evropskog parlamenta.

(Mondo.rs)

