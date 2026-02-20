logo
Vrhovni sud poništio carinske mjere Amerike: Žestok udarac za Trampa, prekršio je federalni zakon

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Vrhovni sud poništio carinske mjere Donalda Trampa.

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država ustanovio je da je aktuelni američki predsjednik Donald Tramp prekršio federalni zakon zbog čega je poništio carinske mjere, piše "The Hill". Predsjednik Vrhovnog suda Džon Roberts je iznio mišljenje većine članova Vrhovnog suda.

Sud se usaglasio odnosom 6 prema 3 da su carinske mjere prekoračile zakonska ovlašćenja. Roberts je objasnio odluku suda da predsjednik mora da dobije ovlašćenje Kongresa za sprovođenje jednostranih carinskih mjera.

"Predsjednik tvrdi da posjeduje vanrednu moć da jednostrano uvodi carine neograničenog iznosa, trajanja i obima. U svjetlu širine, istorije i ustavnog konteksta tog navodnog ovlašćenja, on mora identifikovati jasno ovlašćenje Kongresa za njegovo sprovođenje. Vanredna ovlašćenja na koja je Tramp pokušao da se osloni nisu dovoljna", napisao je on u obrazloženju odluke suda.

