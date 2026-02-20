Vrhovni sud poništio carinske mjere Amerike: Žestok udarac za Trampa, prekršio je federalni zakon

Vrhovni sud poništio carinske mjere Donalda Trampa.

Izvor: EPA-EFE/KENT NISHIMURA / POOL

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država ustanovio je da je aktuelni američki predsjednik Donald Tramp prekršio federalni zakon zbog čega je poništio carinske mjere, piše "The Hill". Predsjednik Vrhovnog suda Džon Roberts je iznio mišljenje većine članova Vrhovnog suda.

⚡️ U.S. Supreme Court ruled against Trump's global tariffs



The Supreme Court ruled that Trump exceeded his authority by using the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) to impose widespread tariffs.



The IEEPA does not grant the president the right to impose tariffs…pic.twitter.com/mSakuw9aLz — NEXTA (@nexta_tv)February 20, 2026

Sud se usaglasio odnosom 6 prema 3 da su carinske mjere prekoračile zakonska ovlašćenja. Roberts je objasnio odluku suda da predsjednik mora da dobije ovlašćenje Kongresa za sprovođenje jednostranih carinskih mjera.

"Predsjednik tvrdi da posjeduje vanrednu moć da jednostrano uvodi carine neograničenog iznosa, trajanja i obima. U svjetlu širine, istorije i ustavnog konteksta tog navodnog ovlašćenja, on mora identifikovati jasno ovlašćenje Kongresa za njegovo sprovođenje. Vanredna ovlašćenja na koja je Tramp pokušao da se osloni nisu dovoljna", napisao je on u obrazloženju odluke suda.