logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Makron nakon odluke američkog Vrhovnog suda: Dobro je imati ravnotežu moći u demokratiji

Makron nakon odluke američkog Vrhovnog suda: Dobro je imati ravnotežu moći u demokratiji

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Fonet
0

Francuski predsjednik Emanuel Makron poručio je da odluka Vrhovnog suda SAD o poništavanju Trampovih carina pokazuje značaj ravnoteže moći i vladavine prava u demokratijama.

whitehouse.jpg Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je danas da odluka američkog Vrhovnog suda da poništi većinu carinskih taksi koje je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp uveo za veliki broj zemalja pokazuje koliko je važno imati ravnotežu moći i vladavinu prava u demokratijama.

"Nije loše imati Vrhovni sud, i samim tim vladavinu prava", rekao je Makron na godišnjem poljoprivrednom salonu u Parizu, komentarišući odluku američkog Vrhovnog suda da poništi tarife koje je Tramp uveo, uz obrazloženje da je prekoračio ovlaštenja uvodeći carine na osnovu zakona o vanrednoj situaciji.

"Dobro je imati moć i protivtežu moći u demokratijama", rekao je Makron, javlja Rojters.

Makron je dodao da će Francuska razmotriti posljedice nove Trampove globalne tarife od deset odsto, koju je uveo nakon odluke Vrhovnog suda.

Francuska će se prilagoditi, s ciljem da nastavi izvoz svojih proizvoda, uključujući poljoprivredne, luksuzne, modne i aeronautičke proizvode.

Prema riječima Makrona, potrebno je smireno razmišljati, a kao najpravednije pravilo naveo je "reciprocitet".

Dodao je da je važno i ne biti "podvrgnut jednostranim odlukama".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Emanuel Makron Donald Tramp SAD vrhovni sud carine

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ