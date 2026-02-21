Makron nakon odluke američkog Vrhovnog suda: Dobro je imati ravnotežu moći u demokratiji

Francuski predsjednik Emanuel Makron poručio je da odluka Vrhovnog suda SAD o poništavanju Trampovih carina pokazuje značaj ravnoteže moći i vladavine prava u demokratijama.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je danas da odluka američkog Vrhovnog suda da poništi većinu carinskih taksi koje je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp uveo za veliki broj zemalja pokazuje koliko je važno imati ravnotežu moći i vladavinu prava u demokratijama.

"Nije loše imati Vrhovni sud, i samim tim vladavinu prava", rekao je Makron na godišnjem poljoprivrednom salonu u Parizu, komentarišući odluku američkog Vrhovnog suda da poništi tarife koje je Tramp uveo, uz obrazloženje da je prekoračio ovlaštenja uvodeći carine na osnovu zakona o vanrednoj situaciji.

"Dobro je imati moć i protivtežu moći u demokratijama", rekao je Makron, javlja Rojters.

Makron je dodao da će Francuska razmotriti posljedice nove Trampove globalne tarife od deset odsto, koju je uveo nakon odluke Vrhovnog suda.

Francuska će se prilagoditi, s ciljem da nastavi izvoz svojih proizvoda, uključujući poljoprivredne, luksuzne, modne i aeronautičke proizvode.

Prema riječima Makrona, potrebno je smireno razmišljati, a kao najpravednije pravilo naveo je "reciprocitet".

Dodao je da je važno i ne biti "podvrgnut jednostranim odlukama".