NSRS jednoglasno prihvatila ostavku premijera Save Minića

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Narodna skupština Republike Srpske na 34. posebnoj sjednici jednoglasno je prihvatila ostavku predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića. Sjednici nisu prisustvovali poslanici opozicije.

Obrazlažući svoju odluku, Minić je rekao da je period iza Vlade Republike Srpske bio ispunjen brojnim izazovima i obavezama, te se zahvalio svima na, kako je naveo, ozbiljnosti i istrajnosti koje su bile potrebne da se kroz taj period prođe.

"Iza nas je period koji je obilovao izazovima i obavezama. Zahvaljujem svima na ozbiljnosti i istrajnosti koje su bile nužne da kroz to prođemo", rekao je Minić.

On je istakao da institucije koje je, kako je naveo, nametnuo visoki predstavnik nanose veliku štetu Republici Srpskoj, ali je dodao da je uprkos tome očuvan legitimitet institucija.

"Institucije koje je nametnuo visoki predstavnik nanose veliku štetu Republici Srpskoj. Ipak, očuvali smo legitimitet institucija RS", rekao je Minić.

Dodao je da je njegova ostavka dio političkog poteza kojim se želi, kako je rekao, "zapušiti usta onima koji žele zlo Srpskoj".

"I meni je ovo pomalo degutantno, ali ne radi se o meni, nego o činjenici da to moramo uraditi, kako se do kraja mandata ove vlade ne bismo bavili onima koji ne vole Srpsku i narušavaju njene institucije", naveo je Minić.

On je rekao da se prije podnošenja ostavke konsultovao sa predsjednicima političkih partija koje čine vlast, kao i sa predsjednikom Republike Srpske.

"Predsjednik Republike Srpske će ponovo predložiti mene za mandatara, a ja ću ponovo predložiti iste ministre. Neću čitati ekspoze, a 100 dana Vlade važi od prošlog imenovanja", rekao je Minić.

Dodao je da je i nakon jutrošnje ostavke nastavio da obavlja svoje redovne dužnosti.

"Nakon jutrošnje ostavke nastavio sam da radim sve ono što i inače radim, što znači da ostavkom nije prestala da funkcioniše Vlada", rekao je Minić.

Naglasio je da je riječ o formalnom potezu.

"Ovo je formalnost i ne radimo to zbog ambasada i Ustavnog suda BiH. Nadam se da ćemo ovim političkim manevrom pokazati da možemo da se nosimo sa svim političkim neprijateljima", rekao je Minić.

Na kraju je poručio da su institucije stabilne i da sistem funkcioniše.

"Institucije su stabilne, sve funkcioniše. Ja lično imam još više energije i cilj nam je da svaka odluka Vlade RS bude takva da je nije moguće osporiti. Više nas ništa ne može zaustaviti", zaključio je Minić.