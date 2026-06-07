Miličević protiv spajanja SDS-a sa Stanivukovićevim PSS-om: "Vlast da, ali ne po svaku cijenu"

Na sjednici Glavnog odbora SDS-a Milan Miličević poručio je da ne može zamisliti stranku na čijem čelu bi bio Draško Stanivuković, te upozorio da se SDS ne smije odreći svojih principa zarad vlasti.

Izvor: SDS

Predsjedništvo SDS-a podržalo je prijedlog spajanja sa Pokretom Sigurna Srpska.

Milan Miličević poručio je da ne može zamisliti SDS na čijem bi čelu bio Draško Stanivuković.

Odluka je izazvala burne reakcije i podjele među članovima Glavnog odbora SDS-a.

Bivši predsjednik SDS-a Milan Miličević oštro se usprotivio prijedlogu da se Srpska demokratska stranka spoji sa Pokretom Sigurna Srpska (PSS), koji predvodi Draško Stanivuković, poručivši da SDS ne smije prihvatati vlast po svaku cijenu.

Na sjednici Glavnog odbora SDS-a u Istočnoj Ilidži, Miličević je rekao da ne može zamisliti SDS na čijem bi čelu bio Stanivuković, čak ni u ulozi zamjenika predsjednika stranke.

"Ovo što Stanivuković sada radi je kupovina SDS-a", poručio je Miličević obraćajući se delegatima.

On je podsjetio da je PSS, kako je naveo, na sličan način kao SNSD godinama preuzimao članstvo SDS-a, te istakao da bi eventualnu odluku o spajanju dvije političke organizacije trebalo da donese Skupština SDS-a kao najviši stranački organ.

"Vlast da, ali ne po svaku cijenu. Mi da smo htjeli vlast po svaku cijenu, mi bismo to završili prije 15-20 godina. Bila nam je na ponudi više puta i nismo je prihvatili i ne smijemo je ni sad prihvatiti po svaku cijenu", rekao je Miličević.

Prema informacijama do kojih je došla Gerila, Predsjedništvo SDS-a prethodno je donijelo odluku da podrži spajanje sa Pokretom Sigurna Srpska, kao i kandidaturu Draška Stanivukovića za predsjednika Republike Srpske.

Odluka je, kako se navodi, donesena preglasavanjem, dok su tri člana Predsjedništva bila protiv. Prijedlog je potom upućen Glavnom odboru na potvrđivanje.

Predsjednik Mladih SDS-a Boris Luketa potvrdio je postojanje takve odluke u poruci upućenoj članovima omladinske organizacije.

"Većinski stav Predsjedništva je da je opcija samostalnog izlaska na izbore jako loša. Opcija gdje Draško postaje predsjednik SDS-a neprihvatljiva", naveo je Luketa.

Prema prijedlogu o kojem se raspravlja, PSS bi ušao u SDS, Stanivuković bi bio kandidat za predsjednika Republike Srpske, SDS bi kandidovao člana Predsjedništva BiH, dok bi mjesto premijera Republike Srpske nakon izbora pripalo kadru SDS-a.

"Premijer i član Predsjedništva iz 'stare' strukture SDS. Nema zajedničkih listi nego samo velika lista SDS. Predsjednik SDS ostaje Blanuša", navodi se u poruci koju je Luketa poslao članovima.

Izvor: SDS

Sjednica Glavnog odbora protekla je u napetoj atmosferi. Dio članstva negodovao je tokom obraćanja predsjednika SDS-a Branka Blanuše, koji je, prema navodima prisutnih, rekao da se lično protivi spajanju sa PSS-om, iako je na sjednici Predsjedništva podržao takvu odluku.

Odluku Predsjedništva kasnije je branio i Ognjen Bodiroga, koji se tokom svog obraćanja pozivao i na prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića.

Na kraju rasprave, Blanuša je predložio da se o prijedlogu spajanja SDS-a i Pokreta Sigurna Srpska glasa tajno.