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Akcija policije u Bijeljini: Zaplijenjeni kokain i više od 200 stabljika konoplje (FOTO)

Akcija policije u Bijeljini: Zaplijenjeni kokain i više od 200 stabljika konoplje (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Policija je na području Bijeljine otkrila plantažu sa 206 stabljika indijske konoplje i 242 grama kokaina, a uhapšeno je lice iz ovog grada C.M, izjavio je načelnik bijeljinske Policijske uprave Jovica Vasilić.

U Bijeljini pronađena plantaža indijske konoplje i kokain Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

Vasilić je rekao da je akcija izvedena sinoć, u saradnji sa Upravom za borbu protiv organizovanog i teškog kriminaliteta i jedinicom bijeljinske Žandarmerije.

On je naveo da je uz saglasnost tužilaštva izvršen pretres na četiri lokacije koje koristi lice C.M. na području Bijeljine.

Lice C.M. će danas biti predato tužilaštvo, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nedozvoljena proizvodnja i promet droge.

Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

Vasilić je naveo da Policijska uprava Bijeljina konstatno preduzima mjere na sprečavanju i otkrivanju krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droge.

On je rekao da su od početka godine otkrivena 43 krivična djela iz te oblasti, a tužilaštvu su prijavljena 34 lica.

"Među prijavljenima je sedam povratnika u izvršenju ovih djela i jedan maloljetnik", naveo je Vasilić.

Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

On je dodao da je od početka godine zbog krivičnih djela iz te oblasti uhapšeno 18 lica, zbog prekršaja u istoj oblasti 81 lice, a 80 lica uhapšeno je pod dejstvom opijata. 

(Srna)

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Bijeljina droga

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Hvala što ste poslali vijest.

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