Gotovo 10.000 djece čeka mjesto u vrtićima širom BiH

Broj djece u predškolskim ustanovama u BiH raste, ali su kapaciteti i dalje nedovoljni.

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U BiH u porastu je broj djece obuhvaćene predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, ali je usprkos evidentnom napretku i dalje prisutna potreba jačanja kapaciteta i dostupnosti, navedeno je u Informaciji o provođenju Okvirnog zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju u BiH za prošlu godinu koju je usvojio Savjet ministara.

U dokumentu je istaknuto da je nedovoljan obuhvat djece predškolskim programima prisutan naročito u ruralnim i socioekonomski manje razvijenim sredinama.

Navedeni su podaci Agencije za statistiku BiH u pedagoškoj 2025/2026. godini, prema kojima je u BiH djelovalo 548 predškolskih ustanova koje je pohađalo 48.246 djece, što predstavlja povećanje korisnika za 5,4 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupnog broja djece obuhvaćene predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, 56,9 odsto pohađalo je javne ustanove, a 43,1 odsto je bilo obuhvaćeno programima privatnih ustanova.

Istovremeno je 9.964 djece čekalo mjesto u predškolskim ustanovama.

Program za djecu u godini pred polazak u školu u pedagoškoj 2025/2026. godini pohađalo je 13.538 djece, od čega je 9.398 djece istovremeno pohađalo predškolsku ustanovu, dok je 4.140 djece bilo uključeno isključivo u program pripreme za polazak u školu.

Savjet ministara danas je donio odluku da BiH na 20. Venecijanskom bijenalu arhitekture 2027. godine predstavlja Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije iz Mostara u partnerstvu sa Arhitektonskim fakultetom iz Sarajeva, za šta će biti izdvojeno 250.000 KM.

Ministri su usvojili i odluku o kriterijumima za raspored sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda Horizont Evropa i podrška inovatorstvu" za razdoblje 2026 - 2028. godine.

Sredstva će biti dodijeljivana u skladu sa propisanim kriterijumima putem javnog poziva objavljenog na stranici Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara, a obavještenje o konkursu biće objavljeno i u tri dnevna lista koja izlaze na području cijele BiH.

Za 2026. godinu obezbijeđena je 561.000 KM, dok će sredstva za naredne dvije godine biti obezbijeđena budžetom BiH za te godine.

(Srna)