Tužilaštvo BiH predložilo je Sudu BiH određivanje pritvora državljaninu Crne Gore Božidaru Doderoviću (34) i državljaninu BiH Anelu Kokiću (23), koji su zatečeni tokom primopredaje oko 50 kilograma marihuane.

Izvor: FUP

Pritvor je predložen zbog opasnosti od bjekstva, kao i da bi boravkom na slobodi mogli ometati istragu, prikrivati dokaze, te vršiti uticaj na svjedoke ili saučesnike, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Uhapšeni su na području Kantona Sarajevo u nastavku akcije "Transporter", a sumnjiče se da su počinili krivično djelo nedozvoljeni promet droge.

Tužilaštvo je zbog krijumčarenja ljudi podiglo optužnicu protiv Vedrana Trišića (45), Jovana Vidakovića (32) i Darka Milovića (25).

Trišiću je stavljeno na teret da je u posebno napravljenom prostoru u kamionu kojim je upravljao pokušao da prokrijumčari četiri državljanina Indije u Hrvatsku, a u krivičnom djelu spriječen je na graničnom prelazu Svilaj, kada su migratne otkrili pripadnici Granične policije BiH.

Optužnica Vidakovića i Milovića tereti da su u blizini graničnog prelaza Vardište preuzeli četiri državljanina Sirije, koji su prethodno iz Srbije prokrijumčareni u BiH sa namjerom da ih prevezu na područje Višegrada, u čemu ih je spriječila Granična policija BiH.

(Mondo)