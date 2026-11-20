Društvene mreže preplavili su mimovi iz Skupštine, no potez narodnog poslanika Željka Hubača apsolutni je hit.

Izvor: CharlieWafflees/x/screenshot

Posljednjih dana društvene mreže bukvalno "gore" od mimova sa sjednica Skupštine Srbije, a ukoliko ste bacili makar jedan pogled na neki od prenosa, jasno vam je da materijala i te kako ima.

No, za jedan od najviralnijih snimaka zaslužan je niko drugi do narodni poslanik "Studentske liste" - Željko Hubač.

Trenutak kada prstom izvodi "expecto patronum" usred sjednice brzinom svjetlosti se dijelio na svim platformamama, a mnogi i taguju čuvenu autorku serijala o Hariju Poteru, Džej Kej Roulig uz riječi: "Hej Džej Kej Rouling, juče je na sjednici srpskog Parlamenta, predstavnik "Studentske liste" izveo Expecto Patronum...", stajalo je u tvitu uz šaljivu opasku da je "uspio da zaštiti sebe i kolege od dementora".

Izvor: Fred Duval/Shutterstock

Očekivano, nizali su se i drugi komentari poput: "Da, glasao za za to da Željko Hubač na sjednici baci Expecto Patronum", "Čarobnjak Željko Hubač kao Gandalf sa vatrometima", "Željko Hubač i Kamen mudrosti", i mnogi drugi.

DA, GLASAO SAM ZA TO DAŽeljko Hubač na sednici baci Expecto Patronum: https://t.co/ycGsYQyBAv — Čarli Vafls (@CharlieWafflees)November 19, 2026

Čarobnjak Željko Hubač kao Gandalf sa vatrometima. https://t.co/Iy0ab2v8mb — Đo (@w3gio)November 18, 2026

Željko Hubač i Kamen mudrosti https://t.co/a52JNZqCdY — Shonetin (@kaonikotinn)November 18, 2026

Bacanje mađija by Željko Hubač https://t.co/xBCmhNcf2m — Vlada T (@VladaT8)November 18, 2026

Šta je Ecpecto Patronum?

Za one koji ne znaju - "Expecto Patronum" je zaštitna čarolija protiv dementora (stvorenja koja se hrane srećom i mogu izvesti "poljubac dementora"). Uspješno izvedena čarolija stvara Patronusa, često u obliku životinje ili svjetlosni štit.

Zašto je Hubač izveo ovo na sjednici?

Hubač se tokom konstitutivne sednice 17. novembra javio se za riječ zbog povrede Poslovnika, pozivajući se na član 107, stav 2, koji se odnosi na zabranu uvredljivog obraćanja i iznošenja ocjena o privatnom životu drugih poslanika, a potez prstom uslijedio je nakon što su pojedinci iz opozicione liste Ujedinjena Srbija tokom svojih izlaganja više puta prstom pokazivali ka predstavnicima Studentske liste.

Aleksandar Vučić je istakao da on ne prijeti, već da tako govori, a u tom trenutku je Hubač izveo svoj "patronus".

Ko je Željko Hubač?

Inače, Željko Hubač je dramski pisac, dramaturg, pozorišni kritičar, novinar, scenarista i narodni poslanik sa liste “Studentska lista - Studenti pobeđuju".

U njegovoj biografiji su se pored "Radio Mileve" našle i "Kamiondžije DOO", "Vojna akademija", "Apsolutna tišina" i mnoge druge, a tokom karijere je nagrađen i brojnim prestižnim nagradama poput nagrade Branislav Nušić, i to dva puta. Drame su mu prevođene na engleski, njemački, ruski, bugarski, poljski i japanski jezik.

Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Kao inženjer elektrotehnike i apsolvent beogradskog Prirodno-matematičkog fakulteta, upisao je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, gdje je diplomirao 1996. na odsjeku Dramaturgija.

Član je Međunarodnog udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa. Bio je dramaturg u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, a potom dramaturg i urednik izdavačke djelatnosti u Narodnom pozorištu u Beogradu.