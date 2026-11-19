Haos u Skupštini Srbije nakon izrečene opomene Aleksandru Vučiću, Ana Brnabić se unijela u lice Aleksandru Čupiću tokom protesta zbog opomene Vučiću.

Izvor: www.parlament.rs

U toku je nastavak sjednice Narodne skupštine na kojoj bi trebalo da se odaberu potpredsjednici i generalni sekretar parlamenta nakon što je Aleksandar Čupić odabran za novog predsjednika Skupštine Srbije. Aleksandar Vučić se obratio kada se vratio u poslaničku klupu tvrdivši da nisu objavljene konsultacije o potpredsjednicima parlamenta, a nakon njegovog govora, izrečena mu je opomena nakon čega je nastao totalni haos u Skupštini!

"Nisu obavljene konsultacije o potpredsjednicima. Gospodin Čupić izdao je četiri opomene.

Razumjeli smo poruku da nećete da razgovarate ni sa kim. Prilikom izbora potpredsjednika upozorili smo vas . Ovo je prvi put da ne postoji nijedan potpredsjednik da ne pripadna vladajućoj partiji", izjavio je Vučić.

Novi predsjednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić ga je potom više puta upozoravao da se drži teme. Na kraju mu je izrekao opomenu zbog čega je nastao haos u parlamentu.

Pogledajte fotografije situacije iz Skupštine Srbije nakon opomene Aleksandru Vučiću

Ana Brnabić je prva skočila i otišla je do novog predsjednika Narodne skupštine Aleksandra Čupića kako bi se žalila na izricanje opomene Vučiću. Ubrzo je nastala gužva i opšta svađa između narodnih poslanika dva poslanička kluba.

Pogledajte snimak opomene Aleksandru Vučiću

Pogledajte 03:35 Čupić izrekao Vučiću opomenu, Brnabić i Jovanov došli do predsednika parlamenta Izvor: Video plus Izvor: Video plus

Čupić je potom proglasio pauzu od 15 minuta, ali je sjednica ipak nastavljena nakon smiririvanja tenzija. Opomenu je potom dobila i Ana Brnabić.

Vidi opis Čupić opomenuo Vučića, naprednjaci napravili haos u Skupštini: Ana Brnabić se unijela u lice predsjedniku parlamenta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 12 / 12 AD

Da podsjetimo, danas je Aleksandar Čupić sa “Studentske liste” postao novi predsjednik Narodne skupštine Srbije. U toku je sjednica na kojoj bi trebalo da se odaberu potpredsjednici i generalni sekretar parlamenta.

Nakon dvočasovne pauze, nastavljena je sjednica Narodne skupštine. Biraju se potpredsjednici parlamenta i generalni sekretar parlamenta, a oba poslanička kluba imaju po šest kandidata, to su: