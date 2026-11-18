Poslanik Zoran Đajić optužio je Radenovića i Vučića za opstrukciju rada Skupštine i demantovao navode predsjedavajućeg o umiješanosti poslanice Sanje Fric u projekat pale nadstrešnice.

Izvor: M.M./ATAImages/Youtube/ ParlamentSrbija

Poslanik Studentske liste Zoran Đajić rekao je za medije da dvoje ljudi opstruiše rad Skupštine već dva dana, a da će tako nastaviti i sutra. "Imamo predsjedavajućeg koji sve vrijeme hvali Vučića i sve vrijeme govori ružne stvari o Studentskoj listi (...) Sa druge strane je čovjek koji već dva dana ponavlja 15 rečenica u kontekstu raznih drugih priča, jer ne umije ništa drugo da kaže i opstruiše rad Skupštine", naveo je.

Đajić je naveo da onog momenta kad dođu u fazu glasanja i izglasaju Aleksandra Čupića za predsjednika Narodne skupštine - da će tada Skupština početi da radi.

"Mi ćemo po hitnim postupcima donositi sve ono što je važno za građane, spremićemo Zakon o Vladi, da bismo mogli što prije da izaberemo Vladu i da konačno počnemo da radimo za šta smo izabrani i plaćeni", rekao je.

Govoreći o tome što poslanica Studentske liste Sanja Fric nije dobila priliku za repliku nakon izjava predsjedavajućeg, Đajić je rekao da to govori o tome ko predsjedava Skupštinom.

"Ja kad čujem Sanja Fric, pa ja odmah pomislim na tu nadstrešnicu... Stvarno mi je žao, pa ti ugledni profesori tehnike, oni su kreatori, oni su projektovali to. Kako niste mogli da primijenite, nekad se to radilo lenjirom i šestarom, sad se to radi kompjuterski... Da lijepo to isprojektujete i da ne poginu ljudi. Ja se nadam da će, u nekoj budućnosti, zahvaljujući vašoj vlasti da će se doći do te istine", rekao je predsjedavajući Stojan Radenović.

Nakon toga, govorio je poslanik SNS Aleksandar Vučić.

Podsjetimo, Fric je prethodno poručila predsjedavajućem Radenoviću da je "možda vrijeme da siđe sa te stolice (predsjednika Narodne skupštine)".

"Jedan poslanik je jednom rekao 'Mićo, vrijeme je da nađeš neki drugi posao da radiš. Gospodine Radenoviću, možda je vrijeme da siđete sa te stolice", rekla je Fric.

Fric je podsjetila Radenovića na njegove izjave kada je u medijima rekao da tabloidnu televiziju Informer treba kandidovati za Nobelovu nagradu.

Govoreći o izjavi Radenovića, Đajić je kazao da "to nema nikakve veze sa istinom".

"Dok je rađen projekat rekonstrukcije zgrade željezničke stanice, ja sam učestvovao u tom timu za projektovanje kao konsultant za kamen, znam kako je projektovana, a ona žena nije bila tamo", rekao je.

Kako je podsjetio, nadstrešnica je projektovana tako da se skinu svi stari slojevi izolacije i da se premaže tankim slojem od 1.5 mm.

"Bila bi rasterećena. Znamo da je Starting, kao izvođač sa svojim podizvođačima, dodatno betonirao nadstrešnicu, stavio staklo i aluminijumske profile. Opteretio je sa još 20 i nešto tona... Da je za krov zgrade u novembru rađena izolacija po kiši, tako da je ispod folije za izolaciju ostala voda koja je godinu dana curila i rđale su te zatege", kazao je.

Kako je istakao, direktna odgovornost za pad nadstrešnice je na izvođačima koji su to radili, kao i na nadzoru koji to nije iskontrolisao do kraja.

Predsjedavajući Narodne skupštine Stojan Radenović je u 17.59 časova proglasio kraj današnje rasprave. Sjednica se nastavlja sutra u 10 časova.

(N1/MONDO)