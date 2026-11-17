Studenti se oglasili o Aleksandru Čupiću, kandidatu "Studentske liste" za predsjednika Narodne skupštine Srbije.
Organizacija "Studenti u blokadi" oglasila se na društvenim mrežama tokom konstitutivne sjednice Narodne skupštine na kojoj su verifikovani mandati svih 250 narodnih poslanika, dok nisu izabrani predsjednik i potpredsjednici Skupštine Srbije.
Posljednja objava odnosi se na profesora Saobraćajnog fakulteta Aleksandra Čupića koji je kandidat "Studentske liste" za predsjednika parlamenta.
"Stasit i visok, poјavom prirodno i spontano autoritativan, duge brade koјa budi asociјaciјu na likove starih prosvetitelja, mislilaca i narodnih mudraca, sa plemenitim, pronicljivim pogledom u koјem se ogleda duboko antropološko razumijevanje čovjeka i njegove krhkosti, on po svoјoј duhovnoј konstituciјi ne pripada onima koјi političku snagu traže u zaglušuјućoј buci, demagogiјi i međusobnom nadvikivanju", navodi se u objavi.
Стасит и висок, појавом природно и спонтано ауторитативан, дуге браде која буди асоцијацију на ликове старих просветитеља, мислилаца и народних мудраца, са племенитим, проницљивим погледом у којем се огледа дубоко антрополошко разумевање човека и његове крхкости, он по својој духовној конституцији не припада онима који политичку снагу траже у заглушујућој буци, демагогији и међусобном надвикивању.Наш Александар Чупић!— Studenti_u_blokadi (@studentblokade)November 17, 2026
Da podsjetimo, danas je bio prvi dan sjednice novog saziva Narodne skupštine, a nastavak sjednice će biti sutra od 10 časova.
Prepodne su verifikovani mandati svih 250 narodnih poslanika nakon čega se očekivao izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine Srbije, ali je to odloženo za sutra.
Studentska lista (SL) predložila je na današnjoj konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije Aleksandra Čupića za predsjednika Narodne skupštine.
Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" predložila je za predsjednika parlamenta Stojana Radenovića.
"Visok, duge brade i spontano autoritativan": Studenti o Aleksandru Čupiću, kandidatu za predsjednika Skupštine Srbije
(Mondo)