Studenti se oglasili o Aleksandru Čupiću, kandidatu "Studentske liste" za predsjednika Narodne skupštine Srbije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Organizacija "Studenti u blokadi" oglasila se na društvenim mrežama tokom konstitutivne sjednice Narodne skupštine na kojoj su verifikovani mandati svih 250 narodnih poslanika, dok nisu izabrani predsjednik i potpredsjednici Skupštine Srbije.

Posljednja objava odnosi se na profesora Saobraćajnog fakulteta Aleksandra Čupića koji je kandidat "Studentske liste" za predsjednika parlamenta.

"Stasit i visok, poјavom prirodno i spontano autoritativan, duge brade koјa budi asociјaciјu na likove starih prosvetitelja, mislilaca i narodnih mudraca, sa plemenitim, pronicljivim pogledom u koјem se ogleda duboko antropološko razumijevanje čovjeka i njegove krhkosti, on po svoјoј duhovnoј konstituciјi ne pripada onima koјi političku snagu traže u zaglušuјućoј buci, demagogiјi i međusobnom nadvikivanju", navodi se u objavi.

Стасит и висок, појавом природно и спонтано ауторитативан, дуге браде која буди асоцијацију на ликове старих просветитеља, мислилаца и народних мудраца, са племенитим, проницљивим погледом у којем се огледа дубоко антрополошко разумевање човека и његове крхкости, он по својој духовној конституцији не припада онима који политичку снагу траже у заглушујућој буци, демагогији и међусобном надвикивању.Наш Александар Чупић! — Studenti_u_blokadi (@studentblokade)November 17, 2026

Da podsjetimo, danas je bio prvi dan sjednice novog saziva Narodne skupštine, a nastavak sjednice će biti sutra od 10 časova.

Prepodne su verifikovani mandati svih 250 narodnih poslanika nakon čega se očekivao izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine Srbije, ali je to odloženo za sutra.

Studentska lista (SL) predložila je na današnjoj konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije Aleksandra Čupića za predsjednika Narodne skupštine.

Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" predložila je za predsjednika parlamenta Stojana Radenovića.

Vidi opis "Visok, duge brade i spontano autoritativan": Studenti o Aleksandru Čupiću, kandidatu za predsjednika Skupštine Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 15 15 / 15 AD

(Mondo)