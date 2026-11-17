Jovo Bakić imenovan je za šefa poslaničke grupe Studentske liste u Skupštini Srbije, dok će Aleksandar Čupić biti kandidat za predsjednika.

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Sociolog Jovo Bakić, redovni profesor Filozofskog fakulteta, imenovan je za šefa poslaničke grupe Studentske liste u Skupštini Srbije, saznaje Kurir.

Kako MONDO saznaje, profesor Aleksandar Čupić će biti kandidat za predsjednika Narodne skupštine.

"Ova odluka je donesena sinoć na plenumu. Bakić je sebe vidio kao ministra policije, ali mu je na sastancima s plenumom objašnjeno da on kao profesor ne bi mogao da se snađe u tom "osinjem gnijezdu"! Bakiću nije bilo pravo u početku, ali je prihvatio odluku. Takođe, dobar razlog zbog čega je baš on na čelu poslaničkog kluba je i to što umije da parira iskusnim političarima iz SNS-a, sadašnje opozicije. Vladajućoj većini, uglavnom neiskusnoj u parlamentu, potreban je neko ko će ući u debatu sa Vučićem, Brnabićevom, Milenkom Jovanovim...", kaže izvor Kurira.

MONDO je saznao da je odlučeno da Skupštinom predsjedava Aleksandar Čupić, koji će tako postati v.d. predsjednika Srbije.

"Jako sam ponosan što sam predložen za funkciju predsjednika parlamenta, spreman sam da preuzmem tu ulogu, ali nije izvjesno da će se to desiti danas", rekao je Čupić za Naš portal.

Govoreći o dosadašnjem toku sjednice, Čupić je naveo da su poslanici u sali proveli svega dvadesetak minuta, u dva navrata.

"Bili smo dva puta po 10 minuta u sali, mislim da je to malo neodgovorno od strane onoga ko vodi sjednicu. Čeka nas pauza na koju nismo upozoreni, ali, dobro, predsjedavajući ima pravo da propisuje pauze", kazao je Čupić.

(Kurir/MONDO)