Predstavnici Studentske liste saopštili su šta su zahtijevali i o čemu je postignut dogovor na konsultacijama u Skupštini Srbije.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Predstavnici Studentske liste saopštili su šta je dogovoreno, a šta su zahtijevali na konsultacijama u Narodnoj skupštini Srbije uoči konstitutivne sjednice novog saziva parlamenta. Između ostalog, tražili su da se sjednica nastavi odmah nakon verifikacije mandata, da njihovi poslanici sjede desno od predsjedavajućeg, ali i da se studentima omogući prisustvo na galeriji tokom konstitutivne sjednice.

Kako se navodi u saopštenju Studentske liste, njihovi predstavnici Mario Reljanović i Aleksandar Čupić razgovarali su sa Anom Brnabić i Milenkom Jovanovim, predstavnicima liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", generalnim sekretarom parlamenta Srđanom Smiljanićem i predstavnicima manjinskih lista.

Kada je riječ o formiranju komisije za verifikaciju mandata, predstavnici Studentske liste prenijeli su stav da taj proces treba završiti što brže i efikasnije, dok bi o konačnom sastavu komisije skupštinska administracija trebalo da bude obaviještena naknadno.

"Naši predstavnici su zahtijevali da se sjednica nastavi odmah nakon verifikacije mandata", navodi se u saopštenju.

Vidi opis Studentska lista objavila šta je tražila na konsultacijama u Skupštini: "Studentima da bude omogućeno prisustvo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 20 / 20

Iz Studentske liste ističu i da će se o izboru predsjednika Skupštine, broju potpredsjednika i njihovim imenima odlučivati glasanjem na sjednici parlamenta. Dodaju da će javnost naknadno obavijestiti o tome da li će određeni broj potpredsjedničkih mjesta prepustiti drugim poslaničkim grupama.

Jedan od zaključaka konsultacija, prema njihovim navodima, jeste da su se predstavnici svih lista saglasili da glasanje bude javno.

Kada je riječ o skupštinskim odborima, dogovoreno je da njihov sastav bude proporcionalan veličini poslaničkih grupa, dok će se o predsjednicima odbora odlučivati većinom glasova na svakom pojedinačnom odboru. Međunarodne parlamentarne delegacije biće određene na prijedlog predsjednika Skupštine, nakon konsultacija sa šefovima poslaničkih grupa.

ИЗВЕШТАЈ СА КОНСУЛТАЦИЈА У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИПредставници СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ - СТУДЕНТИ ПОБЕЂУЈУ су данас присуствовали консултацијама у Народној скупштини. Поред Марија Рељановића и Александра Чупића, као представника наше листе, састанку су били присутни Ана Брнабић и Миленко Јованов, испред листе Уједињена Србија, као и генерални секретар Народне скупштине Срђан Смиљанић, као и представници мањинских листа.По питању формирања комисије за верификацију мандата остале листе обавештене су о ставу Студентске листе да се процес заврши максимално брзо и ефикасно, а о коначном договору о члановима ове комисије, скупштинска администрација биће обавештена благовремено. Наши представници су захтевали да се седница настави одмах након верификације мандата. Представницима осталих листа је изнета чињеница да ће председник Народне скупштине, број потпредседника као и њихова имена, бити изгласани већином на седници. Како наша посланичка група демократски разговара о свим питањима и на исти начин доноси одлуке, о могућности препуштања одређеног броја потпредседника осталим посланичким групама, јавност ће бити обавештена благовремено. Представници свих листа су се сложили да гласање буде ЈАВНО. Скупштински одбори имаће састав сразмеран величини посланичких група, а о председницима одбора одлучиваће већином гласова на сваком појединачном одбору.Међународне делегације биће одређене на основу предлога председника скупштине који ће пре тога обавити консултације са председницима посланичких група у складу са чланом 26 став 2 Пословника.У вези са распоредом седења у сали, захтевано је да представници наше посланичке групе буду позиционирани десно од председавајућег. Наши представници су тражили и да им се достави Записник о примопредаји дужности генералног секретара и председника скупштине, како би се знало шта је остало иза њих, у каквом стању је Народна скупштина као и до где се простире њихова евентуална одговорност, око чега су се и представници осталих листа, као и генерални секретар Народне скупштине сложили.Генерални секретар тражио је да имена председника скупштине, укупан број потпредседника, имена наших кандидата за потредседнике, као и имена кандидата за комисију за верификацију мандата доставимо у понедељак.С обзиром да се 17. новембра обележава Међународни дан студената, наши представници су тражили и да се одобри присуство делегацији студената на галерији током конститутивне седнице. — Studenti_u_blokadi (@studentblokade)November 13, 2026

Predstavnici Studentske liste zatražili su i da im se dostavi zapisnik o primopredaji dužnosti generalnog sekretara i predsjednika parlamenta, kako bi imali uvid u stanje u kojem se Skupština nalazi i eventualnu odgovornost prethodnog rukovodstva.

Kako navode, generalni sekretar Skupštine zatražio je da mu do ponedjeljka dostave imena kandidata za predsjednika parlamenta, potpredsjednike, kao i članove komisije za verifikaciju mandata.

Na kraju, predstavnici Studentske liste zatražili su da se tokom konstitutivne sjednice, koja je zakazana za 17. novembar, omogući prisustvo delegaciji studenata na galeriji, imajući u vidu da se tog dana obilježava Međunarodni dan studenata.

Predsjednica dosadašnjeg saziva Skupštine Srbije Ana Brnabić i šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov obraćaju su se medijima nakon završenih konsultacija sa predstavnicima izbornih lista uoči konstitutivne sjednice novog saziva parlamenta.

"Završili smo prvi krug razgovora i ono što može da se konstatuje odmah na početku je da je ovaj revolucionarni zanos i revolucionarni teror došao i u Skupštinu Srbije. Već nakon prvih razgovora možemmo da kažemo da će prava opozicije u skupštini biti umanjivana", rekao je Jovanov.

On tvrdi da će prava opozicije u skupštini biti smanjivana.

"Dokle, vidjećemo. Da će se odustati od dobre prakse koja u ovom domu vlada od uspostavljanja višestranačja. I koju nije prekinula ni vlast SPS, ni vlast DOS-a, ni vlast SNS-a. Ali pošto su revolucionari došli, neke stvari će da se mijenjaju, kako će to da izgleda, vidjećete u budućnosti", kazao je Jovanov.

Ana Brnabić je istakla da kada je došla u Skupštinu nije došla ni kao oslobodilac, ni kao genijalac.

"To je značilo da kao predsjednik Skupštine prvo pitam opoziciju, uvažim želju. Pitam predstavnike opozicije koje odbore žele da vode. Ovo nije samo praksa u našem parlamentu, ovo je najbolja evropska praksa. Sa ovom praksom je danas završeno. Niti će nas iko pitati koliko mislimo da imamo potpredsjedničkih mjesta, niko nije pitao predstavnike manjina. Saopšteno nam je da će nam u ponedjeljak reći koliko će nam potpredsjedničkih mjesta dati. Ne zanima ih da pitaju i čuju opoziciju, da prate parlamentarne i najbolje demokratske praske", rekla je Brnabić.

Podsjetimo, konsultacije predstavnika izbornih lista održane su danas u Domu Narodne skupštine, uoči konstitutivne sjednice 15. saziva parlamenta. Na sastanku se razgovaralo o organizaciji sjednice, rasporedu sjedenja poslaničkih grupa, izboru predsjednika i potpredsjednika Skupštine, kao i raspodjeli mjesta u skupštinskim odborima. Konstitutivna sjednica zakazana je za utorak, 17. novembar, u 10 časova.