Premijer Srbije Đuro Macut predložio je raspuštanje Skupštine Srbije na vanrednoj sjednici Vlade Srbije.
Premijer Srbije Đuro Macut predložio je na vanrednoj sjednici Vlade Srbije raspuštanje Skupštine Srbije. Prijedlog premijera Srbije za raspuštanje Skupštine Srbije je neophodan korak u raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da će najvjerovatnije raspisati vanredne parlamentarne izbore 9. ili 10. septembra. Zakonom je predviđeno da parlamentarne izbore raspiše predsjednik države i da od dana raspisivanja do dana održavanja ne smije da prođe manje od 45 i više od 60 dana.
Macut predložio raspuštanje Skupštine Srbije, očekuje se raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora
Kako se raspisuju vanredni parlamentarni izbori u Srbiji?
Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji raspisuju se ukazom predsjednika Republika uz raspuštanje Narodne skupštine. Vlada Srbije podnosi obrazloženi predlog predsedniku Republike da on raspusti Skupštinu, on ima rok da donese taj ukaz u roku od 72 sata.
Druga varijanta u kojoj mogu da se raspišu vanredni parlamentarni izbori glasi da, ukoliko predsjednik Vlade podnese ostavku i Narodna skupština ne izabere novu vladu u roku od 30 dana, predsjednik Republike je dužan da raspusti parlament.
Od trenutka raspisivanja izbora do održavanja izbora, mora da prođe najmanje 45 dana, a najviše 60 dana. Na dan raspisivanja izbora počinju rokovi za izborne radnje, za izbornu listu potrebno je skupiti 10.000 potpisa.