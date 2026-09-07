Macut predložio raspuštanje Skupštine Srbije, očekuje se raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora

Premijer Srbije Đuro Macut predložio je raspuštanje Skupštine Srbije na vanrednoj sjednici Vlade Srbije.

Izvor: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Premijer Srbije Đuro Macut predložio je na vanrednoj sjednici Vlade Srbije raspuštanje Skupštine Srbije. Prijedlog premijera Srbije za raspuštanje Skupštine Srbije je neophodan korak u raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da će najvjerovatnije raspisati vanredne parlamentarne izbore 9. ili 10. septembra. Zakonom je predviđeno da parlamentarne izbore raspiše predsjednik države i da od dana raspisivanja do dana održavanja ne smije da prođe manje od 45 i više od 60 dana.

Kako se raspisuju vanredni parlamentarni izbori u Srbiji?

Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji raspisuju se ukazom predsjednika Republika uz raspuštanje Narodne skupštine. Vlada Srbije podnosi obrazloženi predlog predsedniku Republike da on raspusti Skupštinu, on ima rok da donese taj ukaz u roku od 72 sata.

Druga varijanta u kojoj mogu da se raspišu vanredni parlamentarni izbori glasi da, ukoliko predsjednik Vlade podnese ostavku i Narodna skupština ne izabere novu vladu u roku od 30 dana, predsjednik Republike je dužan da raspusti parlament.

Od trenutka raspisivanja izbora do održavanja izbora, mora da prođe najmanje 45 dana, a najviše 60 dana. Na dan raspisivanja izbora počinju rokovi za izborne radnje, za izbornu listu potrebno je skupiti 10.000 potpisa.