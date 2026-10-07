Dostojanstvena plata ili odlazak: Sindikat poručuje da veće zarade čuvaju radnike u Srpskoj

Većina radnika želi da ostane da živi i radi u Republici Srpskoj, a zarađena dostojanstvena plata biće investicija u jaču porodicu i privredu, stabilniju demografsku sliku i budućnost, istaknuto je na konferenciji "Dostojanstvena plata – temelj dostojanstvenog rada".

Izvor: CBBIH

Konferenciju je u Banjaluci organizovao Savez sindikata Republike Srpske, povodom Svjetskog dana dostojanstvenog rada.

Predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković rekao je da se ne može neprestano govoriti o najnižim i platama od kojih će radnici preživljavati već kako doći do pristojne, dostojanstvene plate.

Stanković je naglasio da dvije trećine radnika u Srpskoj, više od 180.000, ne može da dosegne prosječnu platu, i ta plata u privredi je za 300 do 400 KM niža od republičkog prosjeka.

"Neophodno je da se i dio dobiti koji ostvaruju preduzeća `prelije` na plate radnika", naglasio je Stanković.

Istakao je da je važno da ljudi žive, rade, ostanu u Republici Srpskoj, da se zadrži domaća radna snaga da ne dolaze stranci. "To možemo postići samo povećanjem plata", rekao je Stanković novinarima u Banjaluci.

Predsjednik Unije poslodavaca Srpske Zoran Škrebić rekao je da nije sporno da plate treba da budu veće, ali je naglasio da to ne može da se uradi administrativnim putem, već u skladu sa makroekonomskim pokazateljima.

Naglasio je da treba voditi računa i o tome da to povećanje ne ugrozi poslovanje posebno izvozno orijetisanih preduzeća.

On je naveo podatak da je broj radnika u prerađivačkoj industriji u posljednje tri godine smanjen za oko 5.000, a da je ukupan broj radnika nešto veći.

Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Predrag Mlinarević rekao je da je na današnjoj konferenciji istaknuto da je važno izabrati parametre na osnovu kojih će se određivati minimalna zarada.

"Ta zarada bi uvažila rast troškova života, a sa druge strane kretanje produktivnosti kako bi mogla da pokrije osnovne potrebe, te da poslodavci te plate mogu isplatiti", rekao je Mlinarević.

Naveo je i da je razmatrana mogućnost određenih poreskih promjena kako bi država pomogla pojedinim privrednim sektorima koji trpe pritisak inostrane konkurencije.

(Srna)