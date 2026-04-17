Zakon do juna: U Srpskoj dogovorena 13. plata u realnom sektoru

Unija poslodavaca Republike Srpske i SNSD dogovorili su uvođenje 13. neoporezive plate za radnike u realnom sektoru u Srpskoj.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da bi do juna trebalo da budu završena zakonska rješenja koja se odnose na uvođenje 13. plate i formiranje fonda za podsticaj privredi, ističući da je riječ o mjerama koje bi značajno podržale realni sektor u Republici Srpskoj.

Dodik je naveo da ove inicijative proizilaze iz razgovora sa privrednicima te da je cilj uspostavljanje trajnog mehanizma za usklađivanje najniže plate, po uzoru na sistem usklađivanja penzija. Prema njegovim riječima, najniža plata bi se ubuduće usklađivala sa inflacijom i troškovima života, bez potrebe za dodatnim pregovorima i dugim usaglašavanjima.

On je ocijenio da globalna ekonomska kriza utiče na privredu Republike Srpske, posebno na izvozno orijentisanu industriju, te naglasio potrebu dodatne podrške preduzećima kroz modernizaciju, energetsku efikasnost i digitalizaciju. Dodik je najavio i mogućnost da industrijska preduzeća, u saradnji sa „Elektroprivredom Republike Srpske“, instaliraju solarne panele kako bi smanjila troškove i ispunila evropske standarde o korišćenju obnovljivih izvora energije.

Predsjednik SNSD-a je dodao da realni sektor danas čini više od 60 odsto domaćeg proizvoda i da je potrebno dodatno podržati proizvodnju i otvaranje novih smjena u preduzećima, uz rješavanje problema nedostatka radne snage kroz digitalizaciju, robotizaciju i uvođenje vještačke inteligencije.

Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić potvrdio je za Nezavisne novine da su sa Dodikom vođeni razgovori o unapređenju privrede, uključujući tehnološki razvoj, jačanje naučno-tehnološkog parka, sprječavanje zloupotreba bolovanja, kao i podsticaje za automatizaciju i dugoročno kreditiranje privrede kroz Investiciono-razvojnu banku RS.

On je pojasnio da bi 13. plata, koja već postoji u pojedinim preduzećima, trebalo da bude oslobođena poreza i doprinosa, uz zakonske izmjene koje bi omogućile njenu širu primjenu i stimulisale poslodavce. Prema njegovim riječima, izmjene bi mogle biti pokrenute u narednom periodu, a cilj je poboljšanje položaja radnika i jačanje konkurentnosti privrede.