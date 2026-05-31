Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Povlači se poznati lijek: U pakovanju pronađeni fragmenti stakla

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Iz apoteka se hitno povlači jedna serija sirupa Convulex (konvuleks) od 50 mg/ml, čija je aktivna supstanca natrijum valproat, nakon što su u jednom pakovanju u Evropskoj uniji pronađeni fragmenti stakla.

Povlači se jedna serija sirupa Convulex 50 mg/ml, čija je aktivna supstanca natrijum valproat. Ova serija je M00651, sa datumom isteka decembra 2030. godine.

Povlačenje se sprovodi kao mjera predostrožnosti nakon što je iz druge države članice EU prijavljeno neslaganje u jednom pakovanju lijeka, u kojem su pronađeni fragmenti stakla.

S obzirom da se ne može potpuno isključiti da su i druga pakovanja iz iste serije pogođena ovim nedostatkom, cijela serija se povlači kao mjera predostrožnosti, a povlačenje sprovode distributeri Oktal Farma i Feniks Farmacija u saradnji sa Agencijom za lijekove i medicinska sredstva (HALMED), i sprovodi se na nivou apoteke.

HALMED navodi da je sporna serija bila dostupna u Hrvatskoj u veoma ograničenim količinama, kroz izuzetnu proceduru ulaska na osnovu pojedinačnih recepata. Pacijenti koji koriste ovaj lijek i imaju bilo kakva pitanja o terapiji treba da se obrate svom ljekaru ili farmaceutu.

