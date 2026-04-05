Agencija za lijekove: Esencijalna lista lijekova postaje obavezna za sve distributere i proizvođače

Proizvođači lijekova i pravna lica koja obavljaju promet na veliko lijekovima dužni su da stalno imaju na raspolaganju utvrđene količine sa liste esencijalnih lijekova, na kojoj su, osim lijekova koji se koriste/izdaju u zdravstvenim ustanovama i oni za onkološke pacijente, te vakcine za imunizaciju stanovništva, rečeno je Srni u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Iz Agencije podsjećaju da je Savjet ministara nedavno, nakon skoro punih 18 godina od stupanja na snagu Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, utvrdio Listu esencijalnih lijekova.

"Lista je nastala kao plod zajedničke saradnje i razumijevanja predstavnika ministarstava nadležnih za poslove zdravlja Republike Srpske i Federacije BiH, Odjeljenja za zdravstvo Brčko distrikta, te Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, uz svesrdno zalaganja članova Komisije za lijekove koji su prijedlog sačinili", istakli su iz Agencije.



Lista esencijalnih lijekova donesena je s ciljem omogućavanja osnovne zdravstvene zaštite stanovništva i sadrži minimum lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i minimum lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.

"Lista predstavlja najmanji zajednički sadržalac, odnosno, minimum lijekova koji je u sistemu zdravstvene zaštite dostupan građanima BiH", naglašavaju iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, uz objašnjenje da su fondovi zdravstvenih osiguranja dužni da osiguranicima obezbijede lijekove sa esencijalne liste.

Esencijalna lista, dodaju, ne ograničava fondove da svojim zdravstvenim osiguranicima obezbijede i šire liste lijekova ukoliko raspolažu finansijskim i drugim potrebnim sredstvima.

"To su takozvane fondovske liste lijekova ili pozitivne liste lijekova, odosno, liste lijekova koje se zdravstvenim osiguranicima obezbjeđuju/finansiraju od odgovarajućeg fonda zdravstvenog osiguranja, a u sklopu paketa zdravstvenog osiguranja", precizirano je u Agenciji.

Lista esencijalnih lijekova sastoji se iz tri dijela i to: liste lijekova koji se koriste/izdaju u zdravstvenim ustanovama, liste lijekova koji se koriste u zdravstvenim ustanovama koje se bave liječenjem onkoloških/hematoloških pacijenata, te liste vakcina koje se koriste u zdravstvenim ustanovama koje se bave imunizacijom stanovništva.

Među vakcinama su i imunoglobulini i imunoserumi koji se primjenjuju kao terapija za jačanje imunološkog sistema kod određenih bolesti.

Stanovništvu, prema esencijalnoj listi, stalno treba da bude dostupna i vakcina protiv bjesnila, te više vakcina za imunizaciju djece, uključujući i vakcine za zaštitu djece od invazivnih infekcija poput meningitisa i sepse, kao i vakcina protiv magarećeg kašlja, difterije i tetanusa, te poliomijelitisa.

Prema esencijalnoj listi, proizvođači lijekova i pravna lica koja obavljaju promet na veliko lijekovima dužni su da stalno imaju na raspolaganju i antiserum protiv zmijskog ujeda, kojeg prethodnih godina često nije bilo dovoljno u zdravstvenim ustanovama.