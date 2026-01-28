Šta sve treba da sadrži zimska putna apoteka? Spriječite mučninu, dijareju i oborite visoku temperaturu

Kad krećete na put, treba da budete spremni i za eventualne zdravstvene probleme pa zato pažljivo spakujte putnu apoteku po savjetima farmaceuta.

Izvor: Shutterstock

Dobro pripremljena putna apoteka znači manje brige i više uživanja, kako bi boravak na planini ostao u znaku odmora, rekreacije i lijepih zimskih uspomena.

znači manje brige i više uživanja, kako bi boravak na planini ostao u znaku odmora, rekreacije i lijepih zimskih uspomena. Lijekove za skidanje temperature, tablete protiv alergije i niz drugih proizvoda u nekim državama se mogu dobiti isključivo uz ljekarski izvještaj i recept. Upravo zato, najbolje je ponijeti ih sa sobom.

Zima na planini donosi snijeg, svjež vazduh i dane ispunjene skijanjem, sankanjem i boravkom u prirodi. Ipak, hladnoća, pojačana fizička aktivnost, nagle promjene klimatskih uslova i boravak na snijegu mogu povećati rizik od prehlada, povreda, iscrpljenosti i iritacija kože. Da bi odmor protekao bezbrižno, važno je da putnu apoteku pripremite na vrijeme.

Sastavni dio zimske putne apoteke su preparati za prve simptome prehlade i gripa, lijekovi za snižavanje tjelesne temperature, protiv mučnine i povraćanja, preparati protiv dijareje i probiotici, sredstva za nadoknadu tečnosti i elektrolita, lijekovi protiv bolova i alergija, preparati za nijegu kože i zaštitu usana, sredstva za pružanje prve pomoći, preparati za mišiće i zglobove, kao i preparati za jačanje imunog sistema.

"Prije svega, ne treba zaboraviti redovnu terapiju, ukoliko se koristi. Ostali sadržaj putne apoteke prilagođava se destinaciji, dužini boravka i načinu putovanja. Prije polaska, preporučuje se savjetovanje sa farmaceutom, kako o izboru preparata, tako i o načinu njihovog čuvanja i količini koja je neophodna za vrijeme provedeno na putu. Zdravstveno-farmaceutski sistem ne funkcioniše isto u svim zemljama. Ono što se u kod nas može dobiti bez ljekarskog recepta, u inostranstvu može biti teže dostupno.

Lijekove za skidanje temperature, tablete protiv alergije i niz drugih proizvoda u nekim državama možete dobiti isključivo uz ljekarski izvještaj i recept. Upravo zato, najbolje je ponijeti ih sa sobom", savjetuje Jovana Bojović, farmaceutkinja Farmaceutske komore Srbije.

Evo šta sve treba da sadrži zimska putna apoteka.

Preparati za prve simptome prehlade i gripa

Prvi i nezaobilazni sastav svake zimske putne apoteke. Kijanje, grebanje u grlu, malaksalost, zapušen nos mogu biti prvi znaci prehlade ili gripa. Zato obavezno sa sobom ponesite septolete ili sprej za grlo, sirup za suv ili produktivan kašalj, tople napitke ili praškove kao kombinovane preparate koji ublažavaju više simptoma odjednom. Kako su na putovanjima česte infekcije gornjih disajnih puteva obavezno je kod sebe imati ampule fizioloskog rastvora ili sprejeva za nos koji sprečavaju isušivanje sluzokože.

Lijekovi protiv bolova i temperature

Preporuka je da se na put ponesu oni lijekovi koji su u dosadašnjem iskustvu ispoljili najbolji efekat u tretmanu bola i temperature. Na tržištu se mogu naći u različitim farmaceutskim oblicima i jačini, tako da je preporuka koristiti one efikasne i provjerene. Temperatura se spušta lijekovima kada pređe 38,5 C. Postoji veliki izbor lijekova koji predstavljaju kombinaciju više aktivnih supstanci. Iskustva pokazuju da kod mnoge djece paracetamol ne može da obori temperaturu koja prelazi 38,5 C tako da se ibuprofen smatra lijekom izbora u ovakvim slučajevima. Takođe, treba ponijeti i toplomjer.

Izvor: Shutterstock

Lijekovi protiv mučnine i povraćanja/sredstva za rehidrataciju

Ukoliko neko pati od mučnine i povraćanja u toku puta preporuka je da se koristite lijekove koji blokiraju pojavu ovih simptoma i to pola sata prije putovanja i ponovno doziranje, ako se radi o dužim putovanjima. Doziranje se prilagođava prema uzrastu. Ukoliko do povraćanja ipak dođe neophodno je imati preparat za nadoknadu elektrolita. Primjenjuju se kako bi se postigla brza rehidratacija. Na tržištu su prisutni preparati u vidu praška, šumećih tableta, prijatnih ukusa, sa dodatkom glukoze i elektrolita. Pogodni su za bebe, djecu i odrasle.

Lijekovi protiv dijareje i i probiotici

U tretmanu putničkih dijareja koriste se sredstva koja nadoknađuju izgubljenu tečnost i smanjuju rizik od dehidratacije organizma, zatim adsorbensi (bijeli ugalj), probiotici, koji mogu da se uzimaju i preventivno par dana prije putovanja, ali i lijekovi koji svojim specifičnim mehanizmom dejstva sprečavaju eskalaciju i dužinu trajanja simptoma. Sastavni dio probiotika su bakterijske kulture: Saharomices bulardi, Lactobacilus bifidus, Lactobacillus rhamnosus, casei... prisutne u dovoljnoj količini da mogu da uspostave i održe adekvatnu crijevnu floru narušenu dijarejom, uz to djeluju na imunitet i prevenitaju nastanak mogučih urinarnih infekcija.

Antihistaminici

Na put treba poneti antihistaminike koje se uobičajeno koriste u slučaju pojave simptoma alergije, koji se mogu manfestovati osipom ili promjenena na disajnim putevima.. Na našem tržištu se mogu naći u obliku tabela (sirupa) /masti (krem-gela) / kapi za oči i / ili sprejevi za nos. Kod masti se mora voditi računa da se ne primjenjuje odmah po izlasku na sunce, jer su neke od njih fotosenzitivne i mogu ostaviti fleke na tijelu. Za djecu i bebe se biraju masti i kreme na isključivo biljnoj bazi.

tablete

Izvor: Shutterstock

Preparati za njegu kože i usana

Hladno vrijeme dodatno može isušiti našu kožu lica i usana, zbog toga obavezno sa sobom ponesite hranljive hreme za intenzivnu hidrataciju, kao i balzam za usne sa spf faktorom.

Preparati za mišiće i zglobove

Nakon skijanja i drugih zimskih akitvnosti neophodno je kod sebe imati gel ili kremu protiv bolova za masažu i opuštanje.

Jačanje imunog sistema

Tokom zimskih dana je neophodno, pa je tako i preporučeno sa sobom ponijeti kompleks vitamina i minerala za dodatnu dozu energije. Redovan unos magnezijuma može pripremiti i nahraniti mišiče za pojačan nivo fizičke aktivnosti.

Svaki put može da bude nova životna avantura, a kako je svaka avantura puna izazova tako je na put neophodno poneti preparate za tretiranje eventualno nastalih povreda i rana kao što su: sredstva za dezinfekciju, flasteri, gaze, 3% hidrogen, povidon jod...