Pet novih lijekova na recept od 1. novembra u Republici Srpskoj

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske saopštio je da će od 1. novembra na listi lijekova koji se izdaju na recept biti pet novih lijekova namijenjenih liječenju različitih oboljenja.

Izvor: Shutterstock

Na Listu A uvršteni su mesalazin čepići od 1 grama za liječenje ulceroznog proktitisa, kao i kalijum hlorid prašak za oralni rastvor u dozi od 1 grama, koji se koristi za nadoknadu kalijuma kod osoba sa poremećajem metabolizma, dijarejom ili povraćanjem. Na istu listu dodate su i tablete lamotrigina od 200 miligrama, koje se koriste u terapiji epilepsije, čime se osiguranicima omogućava veći izbor doza.

Fond podsjeća da lijekove sa Liste A u potpunosti finansira za osiguranike oslobođene plaćanja participacije, dok ostali snose trošak od deset odsto cijene.

Na Listu B, gdje svi osiguranici plaćaju doplatu od 50 odsto, dodati su novi dozni oblici lijekova koji su već bili dostupni. Među njima je aripiprazol u obliku tableta za liječenje šizofrenije i manično-depresivnih psihoza, kao i budesonid od 9 miligrama za liječenje ulceroznog kolitisa.

Od novembra će i lijek cinarizin, koji se koristi za kontrolu vrtoglavice, zujanja u ušima i mučnine izazvane poremećajem ravnoteže, preći sa Liste A1 na Listu A, budući da je sada registrovan na tržištu BiH. Time se, kako navode iz Fonda, značajno poboljšava dostupnost ovog lijeka u Republici Srpskoj.

Iz Fonda poručuju da je uvođenje novih lijekova na listu dio kontinuirane prakse s ciljem poboljšanja dostupnosti terapija i efikasnijeg liječenja. Na početku godine već su uvedene nove terapije za liječenje dijabetesa tip 2, ulceroznog kolitisa i infekcija kod djece, kao i lijekovi za snižavanje lipida kod pacijenata sa kardiovaskularnim problemima.

"Kada god se stvore finansijske mogućnosti, Fond analizira potrebe osiguranika i savremene medicinske standarde kako bi uvrstio nove terapije i time smanjio troškove liječenja građana", navedeno je u saopštenju Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.