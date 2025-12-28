Predstavio se kao vozač, pa ukrao pošiljku vrijednu 400.000 dolara: Neviđena stvar na meti krađe

Pošiljku jastoga čija je vrijednost 400.000 dolara ukrala je osoba koja se lažno predstavila kao vozač firme.

Izvor: Shutterstock/comzeal images

Pošiljka jastoga vrijedna 400.000 dolara ukradena je na putu do lanca veleprodajnih objekata Kostko (Costco) u američkim državama Ilinois i Minesota, prenosi danas TV mreža NBC.

Kako je naveo predsjednik kompanije Reksing, koja je vršila transport jastoga, pošiljka je preuzeta u gradu Tonton, u Masačusetstu, ali nije stigla do krajnje destinacije.

Predsjednik kompanije, Dilan Reksing, kazao je da veruje da je vrednu pošiljku jastoga ukrala osoba koja se lažno predstavila kao vozač firme.

"Ova krađa nije nasumična. Ona je deo šeme koju sve češće viđamo, pri čemu se kradljivci predstavljaju kao vozači legitimnih firmi za transport kako bi ukrali vredne pošiljke dok su u tranzitu", kazao je on.

Prema riječima Reksinga, ovo predstavlja značajan gubitak za njegovu kompaniju iz Indijane, koji će se takođe odraziti na lanac snabdjevanja i povećanje cijena jastoga.

Lanac veleprodaje Costco za sada se nije oglasio povodom ovih navoda, prenosi Skaj njuz. Federalni istražni biro FBI otvorio je istragu povodom ove krađe.

(Euronews/MONDO)