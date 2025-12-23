logo
Ukradeno meso iz sušnice u Šipovu, priveden osumnjičeni

Ukradeno meso iz sušnice u Šipovu, priveden osumnjičeni

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Policiji u Šipovu juče je u 18.00 časova prijavljeno da je neko provalio u objekat za sušenje mesa i ukrao meso, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Uhapšen kradljivac suvog mesa u Šipovu Izvor: mondo.ba

Policija je, na osnovu saznanja, uhapsila S.Z. osumnjičenog za krađu i privremeno mu oduzela određenu količinu mesa.

O svim okolnostima obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje mjere i radnje.

Nakon kompletiranja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biće dostavljen izvještaj protiv lica S.Z. o počinjenom krivičnom djelu.

