logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Određen pritvor osumnjičenima za krađu oko 110.000 KM iz sefa

Određen pritvor osumnjičenima za krađu oko 110.000 KM iz sefa

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Elviru i Zijadu Jusufoviću, te Senadu Derviševiću, osumnjičenima da su iz sefa na području Vogošće ukrali 70.000 KM i 22.000 evra.

Određen pritvor osumnjičenima za krađu oko 110.000 KM iz sefa Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Pritvor im je određen zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo teška krađa, saopšteno je iz Opštinskog suda u Sarajevu.

Pritvor može trajati do 26. decembra ili do nove odluke suda.

Ova lica osumnjičena su da su u noći između 24. i 25. novembra ukrala novac iz sefa u vlasništvu fizičkog lica.

Pretresom stana na području Ilijaša, koji koriste osumnjičeni, pronađen je dio ukradenog novca i predmeta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo krađa sef

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ