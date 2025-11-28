Određen pritvor osumnjičenima za krađu oko 110.000 KM iz sefa

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Elviru i Zijadu Jusufoviću, te Senadu Derviševiću, osumnjičenima da su iz sefa na području Vogošće ukrali 70.000 KM i 22.000 evra.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Pritvor im je određen zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo teška krađa, saopšteno je iz Opštinskog suda u Sarajevu.

Pritvor može trajati do 26. decembra ili do nove odluke suda.

Ova lica osumnjičena su da su u noći između 24. i 25. novembra ukrala novac iz sefa u vlasništvu fizičkog lica.

Pretresom stana na području Ilijaša, koji koriste osumnjičeni, pronađen je dio ukradenog novca i predmeta.