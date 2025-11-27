Nastavak akcije "Koverta": Ponovo pretres Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

U nastavku akcije "Koverta" istražioci Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ponovo vrše pretrese na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Izvor: Shutterstock

Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo saopšteno je da se preduzimaju dodatne radnje dokazivanja.

"Prikupljaju se dodatni dokazi zbog sumnje na počinjenje više koruptivnih krivičnih djela", navedeno je iz Tužilaštva KS.

Prva faza akcije "Koverta" provedena je 14. oktobra, kada je saopšteno da postoji osnovana sumnja na nezakonito zapošljavanje u institucije Kantona Sarajevo, čime je oštećen budžet KS.

Tada su se pretresale kancelarije dekana Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Muhameda Ajanovića, a tom prilikom su mu oduzeta i dva telefona.

Istragom je obuhvaćena i kancelarija glavne inspektorke za visoko obrazovanje, Dalile Hakalović. Pored Stomatološkog fakulteta, pretresi su vršeni i u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, kao i na Ekonomskom fakultetu.

Akcija "Koverta" rezultat je saradnje Tužilaštva KS, Uprave policije MUP-KS i Kancelarije za borbu protiv korupcije u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela počinjenih nezakonitim djelovanjem pojedinaca u institucijama sistema.