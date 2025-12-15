logo
Ubica iz Sidneja bio član srpskog lovačkog kluba "Zastava"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Otac i sin osumnjičeni su za teroristički napad u Sidneju u kome je stradalo 16 osoba. Sin je posjedovao i člansku kartu lovačkog društva "Zastava" koji drže Srbi.

teroristi iz australije bili članovi srpskog kluba lovaca Izvor: Claudio Galdames A / AFP / Profimedia

U stravičnom terorističkom napadu koji se dogodio juče na plaži Bondi u Sidneju, kada su osumnjičeni Navid Akram (24) i njegov otac (50) otvorili vatru na okupljene tokom proslave Hanuke, stradalo je 16 osoba, dok je 42 povrijeđeno. Među stradalima i povrijeđenima u Sidneju nema srpskih državljana, izjavio je ambasador Srbije u Australiji Rade Stefanović. A prema najnovijim informacijama mlađi napadač posjedovao je člansku kartu lovačkog društva "Zastava" koji drže Srbi.

Naime, nakon što je izvršen teroristički napad u Sidneju, vozačka dozvola osumnjičenog Navida Akrama (24) pronađena je na mjestu događaja, a prema podacima, rođen je 12. avgusta 2001. godine.

Ispod vozačke vidjela se i članska karta lovačkog kluba iz Novog Južnog Velsa, ("Zastava Hunting Association"), čiji su vlasnici Srbi. Osim što rekreativno love, u ovom udruženju okuplja se dio srpske zajednice u Sidneju, organizuju žurke i druženja.

Vanja Kužet, predsjednica lovačkog udruženja "Zastava" iz Sidneja, potvrđuje da je mlađi napadač, Navid Akram, posjedovao njihovu člansku kartu.

"Imao je člansku kartu, ali dozvola se dobija preko policije"

"Taj čovjek nije dolazio kod nas više od pet godina, ne sjećam se, niti pamtim lice. Imao je našu člansku kartu, ali mi ne izdajemo dozvole za oružje. Dozvola se dobija preko policije, mi nismo ovlašćena lica, mi samo sprovodimo trening. Mi ga tretiramo kao bilo kog klijenta", objašnjava predsjednica lovačkog kluba "Zastava".

Kako ističe, njega je već kontaktirala federalna policija Australije.

"Kod nas je dolazio tada na trening, u pitanju je obuka o bezbjednosti, odnosno kako se lovi u Novom Južnom Velsu. Sprovodimo lov na jelene, divlje svinje, koze. Mi niti podržavamo, niti asociramo na ovakve zločine i užasno je šta se dogodilo", kaže Vanja Kužet.

Inače, lovački klub "Zastava" nalazi se na oko 50 km od mjesta pucnjave u Sidneju, u australijskoj saveznoj državi Novi Južni Vels.

"Mi smo ujedno i lovačko udruženje, ali i zajednica Srba u ovom dijelu Australije, samo u Sidneju ima oko 42.000 Srba. Okupljamo se, družimo", navodi  Kužet, a što se inače može vidjeti na njihovim profilima na društvenim mrežama.

Ko je osumnjičeni za teroristički napad u Sidneju

Prema Fejsbuk stranici osumnjičenog Navida Akrama, studirao je na Univerzitetu Central Kvinslend u Sidneju i na Univerzitetu Hamdard u Islamabadu. Pohađao je i institut Al Murad.

Kako mediji pišu, ništa na njegovom profilu na društvenim mrežama nije ukazivalo na njegova vjerska ili politička uvjerenja.

Osumnjičeni su bili uvježbani za napad?

Stručnjaci za naoružanje analizirali su sredstva korišćena u smrtonosnom napadu na plaži Bondi. Prema njihovim saznanjima, mlađi napadač, koristio je sportsku pušku marke Ruger sa nišanom sa crvenom tačkom.

Čini se da je stariji napadač Sadžid, inače otac Navida Akrama, bio naoružan poluautomatskom sačmaricom, takođe opremljenom istim tipom nišana. U napadu je korišćeno i treće oružje koje još nije identifikovano.

Sportska puška koju je koristio jedan od napadača pogodnija je za gađanje na većim udaljenostima, a stručnjaci su primijetili i da nišan na njoj nije bio podešen.

Masakr na plaži na proslavi Hanuke

Na osnovu dostupnih snimaka, procjenjuje se da su osumnjičeni bili uvježbani.

U pucnjavi koju su australijske vlasti okarakterisale kao teroristički napad, na proslavi Hanuke, jevrejskog praznika svetlosti, na plaži Bondi u Sidneju ubijeno je najmanje 16 osoba, među kojima je i jedan od dva napadača, a ranjeno je 42 osobe, saopštila je policija australijske savezne države Novi Južni Vels.

Hrabri prolaznik je zaustavio napadača, tako što se bacio na njega i oteo mu pušku.

(Blic/MONDO)

