Proganjao ženu i prijetio njenoj porodici: Uhapšenom Banjalučaninu određen pritvor

Osnovni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Banjalučaninu D.A, osumnjičenom za krivično djelo proganjanje, rečeno je iz ovog suda.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tužilac je ovu mjeru predložio nakon ispitivanja osumnjičenog zbog opasnosti da bi mogao da ometa krivični postupak uticajem na svjedoke i da ponovi krivično djelo, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Ovo lice uhapšeno je u četvrtak, 11. decembra, a osumnjičeno je da je duže vrijeme pratilo i uhodilo ženu iz Banjaluke, te njoj i njenoj porodici u nekoliko navrata putem poziva i poruka uputilo prijetnje po život.

(Srna)