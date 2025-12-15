Proganjao ženu i prijetio njenoj porodici: Uhapšenom Banjalučaninu određen pritvor

Osnovni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Banjalučaninu D.A, osumnjičenom za krivično djelo proganjanje, rečeno je iz ovog suda.
Tužilac je ovu mjeru predložio nakon ispitivanja osumnjičenog zbog opasnosti da bi mogao da ometa krivični postupak uticajem na svjedoke i da ponovi krivično djelo, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
Ovo lice uhapšeno je u četvrtak, 11. decembra, a osumnjičeno je da je duže vrijeme pratilo i uhodilo ženu iz Banjaluke, te njoj i njenoj porodici u nekoliko navrata putem poziva i poruka uputilo prijetnje po život.
(Srna)