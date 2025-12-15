logo
Proganjao ženu i prijetio njenoj porodici: Uhapšenom Banjalučaninu određen pritvor

Autor Dragana Božić
Osnovni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Banjalučaninu D.A, osumnjičenom za krivično djelo proganjanje, rečeno je iz ovog suda.

Okružno tužilaštvo Banjaluka Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tužilac je ovu mjeru predložio nakon ispitivanja osumnjičenog zbog opasnosti da bi mogao da ometa krivični postupak uticajem na svjedoke i da ponovi krivično djelo, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Ovo lice uhapšeno je u četvrtak, 11. decembra, a osumnjičeno je da je duže vrijeme pratilo i uhodilo ženu iz Banjaluke, te njoj i njenoj porodici u nekoliko navrata putem poziva i poruka uputilo prijetnje po život. 

(Srna)

