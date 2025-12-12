logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen Banjalučanin koji je duže vrijeme uhodio i prijetio sugrađanki

Uhapšen Banjalučanin koji je duže vrijeme uhodio i prijetio sugrađanki

Autor Nikolina Damjanić
0

Banjalučanin čiji su inicijali A.D. uhapšen je zbog sumnje da je proganjao sugrađanku i prijetio njoj i njenoj porodici.

Ilustrajcije policija Izvor: MONDO

Uhapšeni se sumnjiči da je duže vrijeme pratio i uhodio ženu iz Banjaluke, te da je njoj i njenoj porodici u više navrata putem poziva i poruka upućivao prijetnje po život.

Njegovo ponašanje izazvalo je kod oštećenih osjećaj straha za ličnu sigurnost.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, lice A.D. biće danas uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predato u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka proganjanje hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ