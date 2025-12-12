Uhapšen Banjalučanin koji je duže vrijeme uhodio i prijetio sugrađanki

Banjalučanin čiji su inicijali A.D. uhapšen je zbog sumnje da je proganjao sugrađanku i prijetio njoj i njenoj porodici.
Uhapšeni se sumnjiči da je duže vrijeme pratio i uhodio ženu iz Banjaluke, te da je njoj i njenoj porodici u više navrata putem poziva i poruka upućivao prijetnje po život.
Njegovo ponašanje izazvalo je kod oštećenih osjećaj straha za ličnu sigurnost.
Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, lice A.D. biće danas uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predato u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.