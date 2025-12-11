logo
Banjalučanin uhapšen zbog prijetnji sugrađaninu

Banjalučanin uhapšen zbog prijetnji sugrađaninu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su N.M. iz ovog grada zbog sumnje da je prijetio sugrađaninu.

11.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policijski službenici su od ovog lica, kod koga je utvrđeno 1,35 promila alkohola u krvi, oduzeli predmete koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

"Nadležnoj policijskoj stanici oko 17 časova muškarac iz Banjaluke prijavio je da se ispred zgrade u kojoj stanuje nalazi lice N.M. koje mu upućuje prijetnje po život i tijelo. Policijski službenici su izašli na lice mjesta gdje su zatekli lice N.M., kod kojeg su pronašli i oduzeli predmete koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela", saopšteno je.

O svemu je obaviješten tužilac banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva.

(Mondo)

