Banjalučanin uhapšen zbog prijetnji sugrađaninu

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su N.M. iz ovog grada zbog sumnje da je prijetio sugrađaninu.

Policijski službenici su od ovog lica, kod koga je utvrđeno 1,35 promila alkohola u krvi, oduzeli predmete koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

"Nadležnoj policijskoj stanici oko 17 časova muškarac iz Banjaluke prijavio je da se ispred zgrade u kojoj stanuje nalazi lice N.M. koje mu upućuje prijetnje po život i tijelo. Policijski službenici su izašli na lice mjesta gdje su zatekli lice N.M., kod kojeg su pronašli i oduzeli predmete koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela", saopšteno je.

O svemu je obaviješten tužilac banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva.

