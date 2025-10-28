Tereti se za krivično djelo: Muškarac iz Kneževa uhapšen jer je klevetao ženu i prijetio joj

Muškarac A.G. iz Кneževa uhapšen je juče zbog sumnje da je počinio krivična djela kleveta i ugrožavanje sigurnosti.

Izvor: YouTube/sreenshot

On se sumnjiči da je u prethodnih nekoliko dana iznosio neistine o ženi iz Кneževa i tako nanio štetu njenom ugledu i časti.

S obzirom na posljednje zakonske izmjene, na teret mu se stavlja da je počinio krivično djelo kleveta.

"Potom je prijetilo oštećenoj i njenoj porodici, što je kod žene izazvalo osjećaj straha i ugroženosti. Osumnjičeni A.G. je odbio ispitivanje na prisustvo opojnih droga u organizmu", naveli su u policiji.