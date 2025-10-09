Muškarac iz Kneževa neovlašteno napravio snimak i objavio ga na društvenoj mreži, uslijedili pogrdni komentari

Policija iz Kneževa je obavila je kriminalističku obradu muškarca S.M. iz ovog mjesta zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašteno fotografisanje.

“Sumnjiči se da je početkom oktobra ove godine neovlašteno i bez saglasnosti sačinio snimak osobe iz Кneževa, a potom snimak objavio na društvenoj mreži. O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka”, saopšteno je iz PU Banjaluka.

Snimak je izazvao brojne negativne i pogrdne komentare i izazvao uznemirenost oštećene osobe.