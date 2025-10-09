logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Muškarac iz Kneževa neovlašteno napravio snimak i objavio ga na društvenoj mreži, uslijedili pogrdni komentari

Muškarac iz Kneževa neovlašteno napravio snimak i objavio ga na društvenoj mreži, uslijedili pogrdni komentari

Autor Brankica Spasenić
0

Policija iz Kneževa je obavila je kriminalističku obradu muškarca S.M. iz ovog mjesta zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašteno fotografisanje.

Muškarac iz Kneževa neovlašteno napravio snimak Izvor: Shutterstock

“Sumnjiči se da je početkom oktobra ove godine neovlašteno i bez saglasnosti sačinio snimak osobe iz Кneževa, a potom snimak objavio na društvenoj mreži. O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka”, saopšteno je iz PU Banjaluka.

Snimak je izazvao brojne negativne i pogrdne komentare i izazvao uznemirenost oštećene osobe.

Možda će vas zanimati

Tagovi

telefon Kneževo snimanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ