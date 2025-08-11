Uhapšen zbog divljanja u Kneževu: Vozio tuđe vozilo pijan, napao i vlasnika

Policija u Kneževu uhapsila je D.B. (44) iz Kneževa zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje i prekršaj iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Izvor: YouTube/sreenshot

Uhapšeni se tereti da je neovlašćeno upravljao tuđim teretnim vozilom, ugrozivši sigurnost građana i nanijevši povrede vlasniku vozila.

Slučaj je prijavljen 10. avgusta oko 21 čas, kada je muškarac iz Kneževa obavijestio policiju da je D.B. neovlašćeno uzeo njegovo teretno vozilo. U divljačkoj vožnji D.B. je ugrozio više građana, a vlasniku vozila je nanio tjelesne povrede, saopštila je PU Banjaluka.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je uhapšeni imao 1,44 promila alkohola u krvi. Svi dalji koraci preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

(Mondo)