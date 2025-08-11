logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen zbog divljanja u Kneževu: Vozio tuđe vozilo pijan, napao i vlasnika

Uhapšen zbog divljanja u Kneževu: Vozio tuđe vozilo pijan, napao i vlasnika

Autor Dušan Volaš
0

Policija u Kneževu uhapsila je D.B. (44) iz Kneževa zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje i prekršaj iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Pijani vozač divljao u Kneževu Izvor: YouTube/sreenshot

Uhapšeni se tereti da je neovlašćeno upravljao tuđim teretnim vozilom, ugrozivši sigurnost građana i nanijevši povrede vlasniku vozila.

Slučaj je prijavljen 10. avgusta oko 21 čas, kada je muškarac iz Kneževa obavijestio policiju da je D.B. neovlašćeno uzeo njegovo teretno vozilo. U divljačkoj vožnji D.B. je ugrozio više građana, a vlasniku vozila je nanio tjelesne povrede, saopštila je PU Banjaluka.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je uhapšeni imao 1,44 promila alkohola u krvi. Svi dalji koraci preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kneževo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ