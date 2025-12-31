Kolaps željezničkog saobraćaja pred doček Nove godine: Zatvoren Eurotunel, putnici satima zaglavljeni u vozovima

Hiljade ljudi doživjelo je neprijatnost uoči dočeka Nove godine nakon što je kvar na napajanju zatvorio Eurotunel i poremetio njihove planove putovanja.

Izvor: Shutterstock/Milan Sommer/Kristyna Henkeova

Problem sa nadzemnim vodovima i kvar na jednom vozu LeShuttlea juče su blokirali sve rute, izazvavši potpuni kolaps za hiljade putnika. Već do podneva otkazano je najmanje deset linija Eurostara između Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Belgije i Holandije. Željeznički operater uputio je izvinjenje putnicima i ponudio im besplatnu promjenu termina putovanja, otkazivanje rezervacije uz povraćaj novca ili izdavanje e-vaučera.

Očajni putnici traže alternativu

Brojni putnici ispričali su za BBC da su ostali zarobljeni i da su u panici tražili alternativne načine da stignu do svojih odredišta. Dvije američke turistkinje, Hejli Adams (38) i Hana Hagar (35), potrošile su stotine funti kako bi stigle u Pariz na vrijeme za proslavu Haninog 36. rođendana.

Nakon što im je voz otkazan, platile su 580 dolara (430 funti) za avionske karte. Iako su dobile povraćaj novca za vozne karte, morale su da plate dodatnu noć u hotelu u Londonu, dok im je novac za hotel u Parizu propao.

"Bilo je mnogo čekanja u redovima. Ovdje smo već pet sati", rekla je Adams.

"Putovanje života", dovedeno u pitanje.

Za porodicu iz Meksika otkazivanje voza ugrozilo je, kako kažu, "putovanje života". Monserat Hernandes, njen brat Džon Pol i majka Olga bili su među desetinama ljudi koji su u panici pretraživali telefone na stanici Sent Pankras. Njihov voz za Pariz krenuo je nešto poslije osam sati ujutru, ali se ubrzo morao vratiti zbog incidenta.

"Kažu da danas ništa ne saobraća i da nema nade da ćemo sutra krenuti“, rekla je ona. "Ovo je kao u američkom filmu. Nadam se da ću pronaći ljubav svog života", dodala je dok su pokušavali da pronađu let ili trajekt za Pariz.

Satima zaglavljeni u tunelu

Sa druge strane kanala, u Kaleu, Ben Klark iz Bedfordšira bio je satima zaglavljen u LeShuttleu sa suprugom i tri kćerke.

"Prva dva i po sata nisu bila tako loša, ali su djevojčice postale nemirne, pa smo im dozvolili da trče po vagonu kako bi potrošile energiju“, ispričao je.

"Neki ljudi su bijesni, ali tu se ništa ne može učiniti, drugi spavaju u automobilima. Potrošili smo sve grickalice i sada nemamo plan B ni plan C.“

Postepena normalizacija saobraćaja

Kompanija Getlink, koja upravlja Eurotunelom, izrazila je nadu da će se situacija normalizovati tokom noći. U međuvremenu, National Rail savjetovao je putnicima da ne dolaze na londonsku stanicu Sent Pankras Internacional ako im je voz otkazan.

Saobraćaj je ponovo uspostavljen kroz jedan od dva tunela, a prva linija Eurostara krenula je iz Londona ka Briselu nešto poslije 16 časova. Iz Eurotunela je izvučen i pokvareni voz LeShuttlea, a putnici su upozoreni na kašnjenja od oko pet sati.

Usluga LeShuttlea "nastavlja se veoma postepeno jednim kolosijekom", saopštila je pres-služba Eurotunela, uz najavu da će „dodatni vozovi biti uvedeni tokom noći i do sutra ujutru“. Zbog velikog broja vozila koja su čekala ukrcavanje, formirane su i gužve na prilaznom autoputu M20 kod terminala u Folkstonu.

(BBC/Mondo)