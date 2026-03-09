logo
Iranska raketa ponovo ušla u vazdušni prostor Turske: Sukob na ivici još veće eskalacije

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Iranska raketa ušla je u vazdušni prostor Turske, ali je neutralisana od strane NATO sistema. Turska naglašava važnost regionalne stabilnosti.

Iranska raketa ušla u vazdušni prostor turske Izvor: Profimedia/ABACA

Ministarstvo odbrane Turske saopštilo je da je balistička raketa ispaljena iz Irana ušla u turski vazdušni prostor i da je neutralisana od strane NATO vazdušnih i protivvazdušnih sistema stacioniranih u Istočnom Sredozemlju.

"Neki dijelovi projektila pali su na neobrađena zemljišta u Gaziantepu. U incidentu nije bilo žrtava niti povređenih", naveli su u saopštenju i dodaje:

"Turska pridaje veliki značaj dobrim odnosima sa susjedima i regionalnoj stabilnosti. Međutim, još jednom naglašavamo da će protiv svake vrste prijetnji usmjerenih ka teritoriji i vazdušnom prostoru naše zemlje biti preduzete sve neophodne mjere odlučno i bez odlaganja. Podsjećamo da je poštovanje Turskih upozorenja u interesu svih.“

"Veoma je važno da se napetosti u regionu ne pogoršavaju"

Šef kabineta za komunikacije Predsjedništva Turske Burhanetin Duran je na svom nalogu na društvenim mrežama izjavio:

"Balistička raketa ispaljena iz Irana i usmjerena ka našoj zemlji neutralisana je na vreme od strane NATO vazdušnih i protivvazdušnih sistema u vazdušnom prostoru opštine Šahinbej u Gaziantepu. U incidentu nije bilo žrtava niti povređenih.

Ovaj događaj je od prvog trenutka bio pod stalnim nadzorom svih naših institucija, i potrebne odbrambene i bezbjednosne mjere su odmah aktivirane. U tom okviru, Ministarstvo odbrane, zajedno sa svim relevantnim jedinicama, djeluje u punoj koordinaciji. Volja i kapacitet naše države za zaštitu vazdušnog prostora i granica Turske je na najvišem nivou.

Veoma je važno da se napetosti u regionu ne pogoršavaju i da se sukobi ne šire na šire područje. Još jednom snažno apelujemo na sve strane, posebno na Iran, da se uzdrže od akcija koje ugrožavaju regionalnu bezbjednost i stavljaju civile u opasnost.

Tokom ovog procesa, molimo naše građane i medijske organizacije da budu oprezni prema sadržajima koji nisu potvrđeni, koji mogu izazvati paniku ili sadrže dezinformacije, i da se uvek oslanjaju isključivo na saopštenja zvaničnih organa.“

Podsjetimo, i 4. marta je Tursko ministarstvo odbrane saopštilo da se balistička raketa ispaljena iz Irana kretala ka turskom vazdušnom prostoru prije nego što je oborena.

(MONDO)

