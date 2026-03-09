Vlada Hrvatske smanjila akcize zbog rasta cijena goriva

Vlada Hrvatske jutros je smanjila akcize da bi zaustavila nagle skokove cijena goriva, koje su u porastu zbog rata na Bliskom istoku.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vlada je ponovno uvela regulaciju najviše maloprodajne cijene goriva, te će sutra, pa u naredne dvije sedmice osnovni benzin biti skuplji za četiri centa, a dizel za sedam centi po litri.

Premijer Andrej Plenković rekao je da će u tom periodu benzin evrosuper koštati 1,50 evra po litru, a bez vladinih mjera koštao bi 1,55 evra.

Evrodizel poskupljuje za sedam centi, na 1,55 evra po litru, a bez vladinih mjera koštao bi 1,72 evra.

Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare koštaće 89 centi, što je devet centi više nego sada, a da cijena nije regulisana koštao bi 1,06 evra.

Nova cijena gasa za boce od sutra je 2,40 evra za kilogram, što je dva centa više nego sada, te 20 centi manje od cijene kakva bi bila bez vladinih mjera.

"Najviša maloprodajna cijena gasa za rezervoare biće 1,70 evra za kilogram, što je tri centa više nego sada i 20 centi više nego bez regulacije", rekao je Plenković.

Za benzine s više oktana, te sva premijum goriva cijene se i dalje mogu formirati slobodno.

(Srna)