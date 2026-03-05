logo
Novi talas poskupljenja goriva: Velike razlike u cijenama na pumpama u Banjaluci

Autor Haris Krhalić
Cijene dizela u BiH u naglom porastu usljed sukoba na Bliskom istoku.

Cijene goriva Banjaluka Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Cijene dizela u BiH bilježe novi rast usljed eskalacije sukoba na Bliskom istoku, što se već odrazilo na pumpama širom zemlje.

U Banjaluci je juče na Nestro pumpama cijena dizela bila 2,44 KM po litri dok se jutros na istoj pumpi prodaje za 2,89 odnosno za 45 feninga više. S druge strane na Gazprom pumpama dizel je bio 2,39 dok je jutros 2,42. Prema nezvaničnim informacijama, cijene dizela bi već do početka naredne sedmice mogle dostići magičnu cifru od 3 KM po litri.

Poređenja radi, Hifa jutros dizel u Sarajevu prodaje po 2,49 KM, dok je na Energopetrolu 2,64. Na Bingo petrolu cijena dizela iznosi 2,46 KM.

Jutros su se oglasili i iz Inspektorata RS te su naglasili da će posebnu pažnju u kontrolama usmjeriti na formiranje cijena tečnih naftnih goriva.

Predviđena je novčana kazna od 10.000 KM za trgovca kao privredno društvo ako se ne pridržava propisane marže, kao i novčana kazna od 5.000 KM za odgovorno lice u privrednom društvu.

Bezobrazluk

Treba podignuti kazne na 50.000 za pravno lice i 10.000 za odgovorno lice i to primjenjivati u praksi pa da vidimo ko će onda dizati cijene kako mu padne na pamet. Gdje su sada one rezerve nafte koja je jeftinije plaćena pri uvozu??? Kad treba poskupiti odmah to urade, a kad treba pojeftiniti onda to ide po par feninga i tad je na zalihama samo nafta koja je uvezena po višoj cijeni.

