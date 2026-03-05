Novi talas poskupljenja goriva: Velike razlike u cijenama na pumpama u Banjaluci

Cijene dizela u BiH u naglom porastu usljed sukoba na Bliskom istoku.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Cijene dizela u BiH bilježe novi rast usljed eskalacije sukoba na Bliskom istoku, što se već odrazilo na pumpama širom zemlje.

U Banjaluci je juče na Nestro pumpama cijena dizela bila 2,44 KM po litri dok se jutros na istoj pumpi prodaje za 2,89 odnosno za 45 feninga više. S druge strane na Gazprom pumpama dizel je bio 2,39 dok je jutros 2,42. Prema nezvaničnim informacijama, cijene dizela bi već do početka naredne sedmice mogle dostići magičnu cifru od 3 KM po litri.

Poređenja radi, Hifa jutros dizel u Sarajevu prodaje po 2,49 KM, dok je na Energopetrolu 2,64. Na Bingo petrolu cijena dizela iznosi 2,46 KM.

Jutros su se oglasili i iz Inspektorata RS te su naglasili da će posebnu pažnju u kontrolama usmjeriti na formiranje cijena tečnih naftnih goriva.

Predviđena je novčana kazna od 10.000 KM za trgovca kao privredno društvo ako se ne pridržava propisane marže, kao i novčana kazna od 5.000 KM za odgovorno lice u privrednom društvu.