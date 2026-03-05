Produžen pritvor muškarcu iz Ključa optuženom za pokušaj silovanja djeteta

Kantonalni sud u Bihaću produžio je za još dva mjeseca pritvor šezdesetšestogodišnjaku iz Ključa.
On je uhapšen zbog sumnje da je pokušao da prisili na polni odnos dijete starije od 15 godina.
Sud je 25. februara 2026. godine, odlučujući o kontroli opravdanosti pritvora, donio rješenje kojim je utvrđeno da je i dalje neophodno njegovo zadržavanje u pritvoru, saopšteno je iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
Kantonalno tužilaštvo je u novembru prošle godine podiglo optužnicu protiv osumnjičenog, stavljajući mu na teret da je u avgustu počinio to krivično djelo.
Optuženi je uhapšen 9. avgusta od kada se nalazi u pritvoru koji mu je određen na osnovu Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, odnosno zbog sumnje da bi mogao ponoviti ili dovršiti pokušano krivično djelo.