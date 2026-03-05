Produžen pritvor muškarcu iz Ključa optuženom za pokušaj silovanja djeteta

Kantonalni sud u Bihaću produžio je za još dva mjeseca pritvor šezdesetšestogodišnjaku iz Ključa.

Izvor: Shutterstock

On je uhapšen zbog sumnje da je pokušao da prisili na polni odnos dijete starije od 15 godina.

Sud je 25. februara 2026. godine, odlučujući o kontroli opravdanosti pritvora, donio rješenje kojim je utvrđeno da je i dalje neophodno njegovo zadržavanje u pritvoru, saopšteno je iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Kantonalno tužilaštvo je u novembru prošle godine podiglo optužnicu protiv osumnjičenog, stavljajući mu na teret da je u avgustu počinio to krivično djelo.

Optuženi je uhapšen 9. avgusta od kada se nalazi u pritvoru koji mu je određen na osnovu Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, odnosno zbog sumnje da bi mogao ponoviti ili dovršiti pokušano krivično djelo.