Prvi put od Drugog svjetskog rata: Američka mornarica torpedom potopila iranski ratni brod, najmanje 80 poginulih

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Potvrđene su prve procjene od 80 poginulih nakon što je iranski ratni brod IRIS Dena potonuo u Indijskom okeanu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Šri Lanke, prenosi CNN.

SAD Iranski brod broj žrtava Izvor: screenshot/X

Podsjećamo, američka mornarica napala je iranski ratni brod, a riječ je o prvom potapanju jednog ratnog broda od Drugog svjetskog rata u kojem je u napadu korišćen torpedo.

Šrilankanska mornarica navodi da su do sada spašene 32 osobe. Prema riječima ministra spoljnih poslova te zemlje, na brodu se nalazilo oko 180 ljudi u trenutku kada je u srijedu primljen prvi poziv u pomoć.

Američki ministar odbrane Pete Hegset izjavio je u srijedu da je američka podmornica potopila plovilo Irana u međunarodnim vodama. Iako Hegset nije direktno pomenuo akciju spasavanja koju sprovodi šrilankanska mornarica, njegov opis napada poklapa se sa područjem u kojem se trenutno odvija potraga i spasavanje, zaključuje CNN.

