Prvi put od Drugog svjetskog rata: Američka mornarica torpedom potopila iranski ratni brod, najmanje 80 poginulih

Potvrđene su prve procjene od 80 poginulih nakon što je iranski ratni brod IRIS Dena potonuo u Indijskom okeanu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Šri Lanke, prenosi CNN.

Izvor: screenshot/X

Podsjećamo, američka mornarica napala je iranski ratni brod, a riječ je o prvom potapanju jednog ratnog broda od Drugog svjetskog rata u kojem je u napadu korišćen torpedo.

Šrilankanska mornarica navodi da su do sada spašene 32 osobe. Prema riječima ministra spoljnih poslova te zemlje, na brodu se nalazilo oko 180 ljudi u trenutku kada je u srijedu primljen prvi poziv u pomoć.

FIRST SINKING OF AN ENEMY SHIP BY TORPEDO SINCE WWII: Video released by the Pentagon shows the torpedo strike that sank an Iranian warship near Sri Lanka, roughly 1,000 miles from Iran's coastal waters, in the Indian Ocean.



Secretary of Defense Pete Hegseth confirmed during a…pic.twitter.com/omHnPNxHnI — CBS News (@CBSNews)March 4, 2026

Američki ministar odbrane Pete Hegset izjavio je u srijedu da je američka podmornica potopila plovilo Irana u međunarodnim vodama. Iako Hegset nije direktno pomenuo akciju spasavanja koju sprovodi šrilankanska mornarica, njegov opis napada poklapa se sa područjem u kojem se trenutno odvija potraga i spasavanje, zaključuje CNN.