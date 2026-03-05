Prvi put od Drugog svjetskog rata: Američka mornarica torpedom potopila iranski ratni brod, najmanje 80 poginulih

Potvrđene su prve procjene od 80 poginulih nakon što je iranski ratni brod IRIS Dena potonuo u Indijskom okeanu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Šri Lanke, prenosi CNN.
Podsjećamo, američka mornarica napala je iranski ratni brod, a riječ je o prvom potapanju jednog ratnog broda od Drugog svjetskog rata u kojem je u napadu korišćen torpedo.
Šrilankanska mornarica navodi da su do sada spašene 32 osobe. Prema riječima ministra spoljnih poslova te zemlje, na brodu se nalazilo oko 180 ljudi u trenutku kada je u srijedu primljen prvi poziv u pomoć.
FIRST SINKING OF AN ENEMY SHIP BY TORPEDO SINCE WWII: Video released by the Pentagon shows the torpedo strike that sank an Iranian warship near Sri Lanka, roughly 1,000 miles from Iran's coastal waters, in the Indian Ocean.— CBS News (@CBSNews)March 4, 2026
Američki ministar odbrane Pete Hegset izjavio je u srijedu da je američka podmornica potopila plovilo Irana u međunarodnim vodama. Iako Hegset nije direktno pomenuo akciju spasavanja koju sprovodi šrilankanska mornarica, njegov opis napada poklapa se sa područjem u kojem se trenutno odvija potraga i spasavanje, zaključuje CNN.