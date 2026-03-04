Za samo par dana SAD izgubile milijarde u ratu sa Iranom: Vojna oprema i baze razorene u strahovitim udarima

Sjedinjene Američke Države su u prvim danima sukoba sa Iranom izgubile vojnu opremu vrednu skoro dvije milijarde dolara, uključujući radarske sisteme.

Prva četiri dana vojnih operacija protivIrana, koje su počele u subotu, Sjedinjene Američke Države su izgubile vojnu opremu vrijednu skoro dvije milijarde dolara, prema procjenama i podacima agencija.

Uništena oprema

Najveći pojedinačni gubitak je američki radarski sistem za rano upozoravanje AN/FPS-132 vrijedan 1,1 milijardu dolara na vazduhoplovnoj bazi Al Udeid u Kataru. Sistem je pogođen u iranskom raketnom napadu u subotu, a Katar je potvrdio da je radar oštećen.

Iran je takođe objavio da je uništio radarsku komponentu AN/TPY-2 antibalističkog raketnog sistema THAAD u Al-Ruvaisu, Ujedinjeni Arapski Emirati, čija se vrijednost procenjuje na 500 miliona dolara. Satelitski snimci iz otvorenih izvora ukazuju na to da je izvršen pogodak.

U nedjelju su tri borbena aviona F-15E Strike Eagle izgubljena u incidentu prijateljske vatre sa kuvajtskom protivvazdušnom odbranom. Iako je svih šest članova posade preživjelo, vrijednost uništenih aviona procjenjuje se na 282 miliona dolara.

Tokom početnog napada u subotu, Iran je takođe pogodio sjedište Pete flote američke mornarice u Manami, Bahrein, uništivši dva satelitska komunikaciona terminala AN/GSC-52B vrijedna oko 20 miliona dolara, kao i nekoliko većih zgrada. Ukupni gubici američke vojne imovine u regionu dostigli su 1,902 milijarde dolara.

Napadi na američke baze

Od subote, Iran je ciljao najmanje sedam američkih vojnih lokacija na Bliskom istoku: štab Pete flote u Bahreinu, kamp Arifdžan, vazduhoplovnu bazu Ali el Salem i kamp Buering u Kuvajtu, vazduhoplovnu bazu Erbil u Iraku, luku Džebel Ali u UAE, koja je najveća luka za američku mornaricu u regionu, i vazduhoplovnu bazu Al-Udeid u Kataru.

U Kuvajtu, snimci od nedjelje popodne prikazuju urušene krovove na više zgrada unutar vazduhoplovne baze Ali al Salem. Kamp Arifdžan je bio mesto pogibije šest američkih vojnika. Snimci iz kampa Buering, takođe snimljeni u nedjelju, prikazuju dron kako leti iznad objekta prije nego što je eksplodirao unutar njegovog perimetra.

Snimci i fotografije koje je potvrdio Njujork tajms pokazuju da je Iran više puta ciljao vojni objekat na međunarodnom aerodromu Erbil u Iraku, gde su stacionirane američke snage, u subotu i nedelju. Snimci prikazuju dim i plamen, a satelitski snimci od nedelje ujutru otkrili su da su četiri objekta u bazi oštećena ili uništena, a požari su i u ponedjeljak i dalje goreli.

Satelitski snimci luke Džebel Ali u Dubaiju od nedelje prikazuju dim koji se diže iz velike zgrade unutar ograđenog rekreativnog područja američke mornarice. Iako nije zvanična američka baza, Džebel Ali je jedna od luka koju mornarica najčešće koristi.

Diplomatske misije su takođe meta

Pored vojnih baza, meta su bile i američke diplomatske misije u Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Američku ambasadu u Rijadu pogodila su dva drona. Saudijsko ministarstvo odbrane prijavilo je "ograničenu vatru i manju materijalnu štetu", a prema pisanju lista "Vašington post", pogođena je i stanica CIA unutar kompleksa.

Američka ambasada u Kuvajtu napadnuta je dronovima i raketama, u napadu koji su kuvajtski zvaničnici opisali kao „brutalan“. Prijavljen je dim u blizini kompleksa, a ambasada je zatvorena "do daljnjeg", a evakuisano je nepotrebno osoblje i njihove porodice.

Američki konzulat u Dubaiju je pogođen, kako se sumnja, iranskim dronom koji se srušio na parking pored zgrade. Izbio je požar, koji su lokalne vlasti brzo stavile pod kontrolu. Dvorište konzulata je pretrpelo izvjesnu štetu, ali ne i veću strukturnu štetu.