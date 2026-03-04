Agencija za bezbjednost hrane: Ptičiji grip prijeti lancima snabdijevanja i javnom zdravlju

Epidemija ptičijeg gripa može imati razorne posljedice za perad, poremetiti lance snabdijevanja, ugroziti egzistenciju farmera, te uticati na javno zdravlje, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.

Izvor: Shutterstock

U saopštenju je navedeno da se u Evropi broj slučajeva ptičijeg gripa obično povećava tokom zimskih mjeseci, kada selice putuju i okupljaju se širom kontinenta, tako da su proaktivne mjere ključne za sprečavanje ulaska virusa na farme i njegovog širenja.

Svako lice koje dolazi u kontakt sa farmom, bilo kao radnik, dobavljač ili posjetilac, ima važnu ulogu u zaštiti peradi.

Inicijativom pod nazivom "Bez ptičije gripe" koja je pokrenuta uoči početka nove sezone migracije ptica u Evropi, Evropska agencija za bezbjednost hrane /EFSA/ želi podići svijest o važnosti primjene jednostavnih biobezbjednosnih mjera, posebno na malim i srednjim farmama.

Primjenom ovih mjera, farmeri će pomoći u zaštiti zdravlja životinja i ljudi, obezbijediti stabilnost proizvodnje hrane, te smanjiti poremećaje u trgovini.

Izvršni direktor EFSA Nikolaus Kric rekao je da se zajedničkim djelovanjem mogu zaštititi životinje, obezbijediti prehrambeni sistemi, te izgraditi otpornost na buduće zdravstvene prijetnje.

"EFSA je predana pružanju naučnih savjeta potrebnih za sprečavanje pojave ptičjeg gripa na evropskim farmama", istakao je Kric.

Kako bi se spriječilo širenje ptičjeg gripa na farmama, EFSA preporučuje kontrolu pristupa, uvođenje peradi iste dobi u isto vrijeme i uklanjanje zajedno na kraju proizvodnog ciklusa, detaljno čišćenje, ne korištenje hrane za perad koja je bila izložena prljavštini ili vlagi, sprečavanje pristupa divljim pticama, kao i da se jedna vrsta nalazi u jednom prostoru.