logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Agencija za bezbjednost hrane: Ptičiji grip prijeti lancima snabdijevanja i javnom zdravlju

Agencija za bezbjednost hrane: Ptičiji grip prijeti lancima snabdijevanja i javnom zdravlju

Autor D.V. Izvor SRNA
0

Epidemija ptičijeg gripa može imati razorne posljedice za perad, poremetiti lance snabdijevanja, ugroziti egzistenciju farmera, te uticati na javno zdravlje, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.

Agencija za bezbjednost hrane o ptičijem gripu Izvor: Shutterstock

U saopštenju je navedeno da se u Evropi broj slučajeva ptičijeg gripa obično povećava tokom zimskih mjeseci, kada selice putuju i okupljaju se širom kontinenta, tako da su proaktivne mjere ključne za sprečavanje ulaska virusa na farme i njegovog širenja.

Svako lice koje dolazi u kontakt sa farmom, bilo kao radnik, dobavljač ili posjetilac, ima važnu ulogu u zaštiti peradi.

Inicijativom pod nazivom "Bez ptičije gripe" koja je pokrenuta uoči početka nove sezone migracije ptica u Evropi, Evropska agencija za bezbjednost hrane /EFSA/ želi podići svijest o važnosti primjene jednostavnih biobezbjednosnih mjera, posebno na malim i srednjim farmama.

Primjenom ovih mjera, farmeri će pomoći u zaštiti zdravlja životinja i ljudi, obezbijediti stabilnost proizvodnje hrane, te smanjiti poremećaje u trgovini.

Izvršni direktor EFSA Nikolaus Kric rekao je da se zajedničkim djelovanjem mogu zaštititi životinje, obezbijediti prehrambeni sistemi, te izgraditi otpornost na buduće zdravstvene prijetnje.

"EFSA je predana pružanju naučnih savjeta potrebnih za sprečavanje pojave ptičjeg gripa na evropskim farmama", istakao je Kric.

Kako bi se spriječilo širenje ptičjeg gripa na farmama, EFSA preporučuje kontrolu pristupa, uvođenje peradi iste dobi u isto vrijeme i uklanjanje zajedno na kraju proizvodnog ciklusa, detaljno čišćenje, ne korištenje hrane za perad koja je bila izložena prljavštini ili vlagi, sprečavanje pristupa divljim pticama, kao i da se jedna vrsta nalazi u jednom prostoru.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Agencija za bezbjednost hrane ptičiji grip

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ