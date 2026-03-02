Na farmi u Petrovu eutanazirano 62.000 peradi zbog ptičijeg gripa

Na velikoj farmi u opštini Petrovo na kojoj je potvrđen ptičiji grip eutanazirano je 62.000 peradi, rečeno je danas na konferenciji za novinare Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Izvor: Shutterstock

Pomoćnik ministra za veterinarstvo Negoslav Lukić rekao je da nema mjesta panici, da su nadležne službe na terenu i preduzimaju zakonom definisane procedure, kao i da je zabranjen promet živine i proizvoda sa farme.

On je naveo da će biti obavljen monitoring na svim farmama na zaraženom i ugroženom području u prečniku od 10 kilometara, te je apelovao da farmeri obrate pažnju na zdravstveni status životinja.

Lukić je naglasio da je ptičiji grip bolest živine i da je rizik po javno zdravlje nizak, te da je bezbjedno meso koje je u prometu.

Pojasnio je da rizik može biti visok isključivo za ljude koji su u direktnom kontaktu sa oboljelom živinom.

Lukić je napomenuo da je riječ o virusu koji prenose divlje ptice, te da će timovi do detalja ispitati na koji način je virus mogao ući na farmu u Petrovu.

Prema njegovim riječima, u protekle četiri godine rade se intenzivni monitorinzi kako bi se na vrijeme otkrilo prisustvo virusa, a prioritet Ministarstva je zaštita domaćih proizvođača, očuvanje stabilnosti tržištza i sprečavanje daljeg širenja.

Lukić je istakao da je na 30 dana zabranjen izvoz svježeg pilećeg mesa u zemlje Evropske unije, ali ne i jaja i prerađevina.

"To su procedure EU i oni donose zabranu na period od 30 dana u kojem smo mi obavezni da dokažemo da bolest nije prisutna na drugim farmama", naveo je Lukić, te dodao da izvoz nije zabranjen u zemlje regiona.

Kada je riječ o nadoknadi štete farmi, Lukić je naglasio da će Ministarstvo u skladu sa svojim mogućnostima pružiti pomoć.

Glavni republički veterinarski inspektor Vladimir Milijević podsjetio je da se ptičiji grip u BiH pojavio četvrti ili peti put, te da nije toliko zarazna bolest i ne prelazi lako na ljude.

"Veterinarska inspekcija nadgleda sanaciju terena na farmi u Petrovu, vrše se dezinfekcija i dezinsekcija, a pojačane su mjere u zaraženom području tri kilometra oko farme i deset kilometara u ugroženom području", rekao je Milijević.

On je dodao da se bolest za sada nije proširila, a pojačan je nadzor na drugim većim farmama živine, te da je neophodno pojačati biosigurnosne mjere.

Direktor Veterinarskog instituta Republike Srpske "Dr Vaso Butozan" Dragan Knežević rekao je da je Institut odmah reagovao nakon usmene prijave rukovodilaca farme.

"Potvrdili smo u referentnoj laboratoriji da je u pitanju subtip H5N1 visoko patogena avijarna influenca ptičiji grip, visoke patogenosti i nakon toga smo započeli sve proceduru suzbijanja ove bolesti. Ovo za nas nije nepoznata pojava i imamo iskustva", zaključio je Knežević.