ŽRS obustavile transport rude za Zenicu: "Prijete nam socijalni nemiri ako se nešto ne preduzme"

"Željeznice Republike Srpske" obustavile su od danas transport željezne rude na relaciji Omarska-Zenica zbog poslovnih problema najvećeg komitenta ove kompanije "Nove LJubije" iz Prijedora sa "Novom željezarom" iz Zenice.

Izvor: ŽRS

Vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS Dragan Zelenković je u otvorenom pismu naveo da su ŽRS na godišnjem nivou za "Novu željezaru" prevozile 1.400.000 tona željezne rude, sekundarnog željeza i ostalog repromaterijala, ostvarujući prihod od oko 19.000.000 KM, što je činilo oko 60 odsto ukupnih prihoda prevoza robe.

"U petak, 27. februara, dobili smo obavještenje od `Nove LJubije` iz Prijedora da se zbog problema u poslovnim aktivnostima `Nove željezare` Zenica, obustavlja transport željezne rude na relaciji Omarska-Zenica. O potencijalnom nastavku transporta, kolege iz `Nove LJubije` u kratkom dopisu ističu da će nas blagovremeno informisati", naveo je Zelenković.

On je podsjetio da je nedavno ugašena i "Koksara" u Lukavcu, te da su po tom osnovu ŽRS ostale bez 5.000.000 KM prihoda na godišnjem nivou.

Zelenković je upozorio da takav privredni ambijent negativno utiče na budućnost ŽRS i egzistenciju njenih 1.700 radnika.

"Nemamo alternativu, jer tradicionalna roba i ostali tereti koji bi trebalo da se prevoze prugom, idu drumom. Povoljniji smo, prihvatljiviji i ekološki i finansijski, no nemilo doba i određene loše zakonske odluke već decenijama, nažalost, idu na štetu željezničkom sektoru u BiH", istakao je Zelenković.

On je podsjetio da su ŽRS sa "Novom željezarom" nastavili uspješnu saradnju nakon što je kompanija "Arcelor Mital" krajem oktobra 2025. godine završila prodaju svojih čeličanskih i rudarskih pogona u Zenici i Prijedoru.

Zelenković je ocijenio da su ŽRS, kao i "Željeznice Federacije BiH" /FBiH/ od suštinskog značaja u oba entiteta za ekonomiju, industriju i privredu, te da, uprkos tome što su male, pružaju usluge transporta tereta i robe i predstavljaju ključni faktor u održavanju privredne stabilnosti.

"Smatramo da u trenutku kada se suočavamo sa najrazličitijim izazovima na tržištu, kao i ekonomskim previranjima, svaka dodatna kriza može imati negativan domino efekat", istakao je Zelenković.

On je upozorio da bi prestanak rada "Nove željezare" značio gubitak značajnog broja radnih mjesta, što bi dodatno opteretilo ekonomiju i povećalo nezaposlenost, te da smanjenje proizvodnje čelika i drugih metala dovodi do smanjenja potražnje za transportnim uslugama koje pružaju željeznice oba operatora u BiH.

Zelenković smatra da su potrebne hitne odluke u željezničkom sektoru, koje će omogućiti opstanak, djelovanje i budući razvoj, a ne gašenje i prestanak rada, kako ŽRS i "Željeznica FBiH", tako i "Nove željezare", jer su one međusobno povezane i zavise jedna od druge.

On je u otvorenom pismu naveo da je pred svima ključni period za stabilizaciju sistema i sprovođenje hitnih reformi u zakonskim okvirima, koje moraju obezbijediti dugoročnu održivost željezničkog sistema.

Gašenje "Koksare" Lukavac, kao i neizvesnost nastavka rada "Nove željezare" iz Zenice, predstavlja svojevrstan okidač koji opominje da sistem, koji je decenijama bio nepravedno zapušten, mora biti hitno transformisan u održiv servis građana, radnika i privrede.

"Želimo da radimo, doprinosimo, unapređujemo, sarađujemo. Ne želimo naše radnike na ulicama. Želimo socijalni mir, a ne nemir koji je čini se sve bliži, želimo da opstanemo. Ne uzimajte nam poslove, ujedinimo se u zajedničkoj borbi za očuvanje radnih mesta, privredne stabilnosti i budućnosti kompletne zajednice na našim prostorima. Buduće odluke najviših organa vlasti nisu više stvar izbora, već jedini put ka održivosti", izjavio je Zelenković.