Željezničari poručili iz Prijedora: Povećanje plata ili "ključ u bravu"

Informativni sastanak svih sindikata sa radnicima Željeznica Republike Srpske, održan u Prijedoru, završen je jasnom i nedvosmislenom porukom: ukoliko ne dođe do hitnog povećanja primanja, radnici ulaze u radničku neposlušnost i potpunu obustavu saobraćaja.

Izvor: Željeznice Republike Srpske

Ovo je bio posljednji od tri planirana sastanka širom gradova Srpske, a predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti ŽRS Dragan Peulić potvrdio je da je odziv bio odličan i da je glas radnika jedinstven u svim centrima.

Prema njegovim riječima, glavni razlog nezadovoljstva je činjenica da su zaposleni koji obavljaju najodgovornije poslove primorani da rade za minimalnu platu, što ih je dovelo ispod ruba egzistencije.

"Ministarstvo, Vlada i Uprava nemaju sluha za zahtjeve radnika koje sindikalni predstavnici kontinuirano upućuju. Takođe, nadležne inspekcije ne rade svoj posao, iako su prekršaji poslodavca jasno i dokumentovano dokazani. Ukoliko Željeznice nisu potrebne Republici Srpskoj, treba staviti ključ u bravu i raspustiti preduzeće", istakao je Peulić.

Radnici zahtijevaju linearno povećanje plata svim zaposlenima, vraćanje dodatka za uslove rada, te uvođenje jasnih platnih razreda kroz novi Kolektivni ugovor. Jedan od ključnih zahtjeva odnosi se i na pravedniji obračun dodataka za noćni rad i rad na državne praznike, koji bi se onima na minimalcu morali obračunavati na osnovicu najniže plate, a ostalima na njihovu stvarnu platu.

Iz sindikata upozoravaju da će, ukoliko se ova praksa i ostali finansijski zahtjevi hitno ne koriguju, osim radničke neposlušnosti pokrenuti i masovne sudske postupke protiv preduzeća.

Podsjećamo, radnici ŽRS najavili su prethodnih dana da će stupiti u totalnu obustavu rada ako njihovi zahtjevi ne budu realizovani do 18. februara.

Vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS Miodrag Mišić je izjavio da Uprava „Željeznica Republike Srpske“ (ŽRS), zajedno sa Ministarstvom saobraćaja i veza, priprema konkretne aktivnosti s ciljem stabilizacije poslovanja preduzeća i pronalaženja najboljih rješenja.

"Uprava ŽRS smatra da je jedini ispravan put za rješavanje svih aktuelnih problema konstruktivni dijalog, razumijevanje i zajedničko djelovanje, kako bi željeznički saobraćaj funkcionisao redovno i bezbjedno", rekao je Mišić nakon sastanka sa članovima Uprave.