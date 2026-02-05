Ukoliko ne bude dogovora do 18. februara: Sindikat Željeznica RS najavio totalnu obustavu saobraćaja

Iz Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske poručili su da su radnici spremni na totalnu obustavu željezničkog saobraćaja, nezadovoljni višemjesečnim ignorisanjem njihovih zahtjeva od strane Uprave, Ministarstva i Vlade RS.

Izvor: Ustupljena fotografija

Kako je saopšteno, danas je u Banjaluci održan informativni sastanak sindikata sa radnicima, kojem je prisustvovao veliki broj zaposlenih, a poruke sa skupa bile su, kako navode, jasne i nedvosmislene. Radnici ne žele i neće da obavljaju najodgovornije poslove za minimalnu platu.

U Sindikatu ističu da su iscrpljene sve pravne i zakonske mogućnosti, te da je obustava rada jedina preostala opcija, s obzirom na to da nadležne institucije, uključujući i inspekcijske organe, ne reaguju iako su, kako tvrde, prekršaji poslodavca jasno dokumentovani.

Među ključnim zahtjevima radnika su povećanje plata svim zaposlenima, vraćanje dodatka za uslove rada, uvođenje platnih razreda, kao i zaključenje kolektivnog ugovora kojim bi prava radnika bila precizno definisana. Sindikat traži i da se noćni rad, rad na državne praznike i ostali dodaci obračunavaju na najnižu platu za radnike koji primaju minimalac, dok bi se zaposlenima sa većim primanjima dodaci obračunavali na njihovu stvarnu platu.

Izvor: Ustupljena fotografija

Posebno su ukazali na, kako navode, apsurdnu praksu u vezi sa obilježavanjem 9. januara, koji se u Željeznicama RS više ne tretira kao državni praznik. Prema njihovim tvrdnjama, radnicima koji tog dana nisu radili upisuje se osam časova rada, onima koji su bili na godišnjem odmoru izdaje se rješenje o korištenju odmora, dok se zaposlenima koji su radili ne evidentiraju tzv. „crveni sati“.

U Sindikatu upozoravaju da će, ukoliko ova praksa hitno ne bude korigovana, biti pokrenuti sudski postupci.

Predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti ŽRS Dragan Peulić izjavio je da su se radnici prvo okupili juče u Doboju, a danas u Banjaluci, te da je za sutra najavljeno okupljanje u Prijedoru.

„Pozvali smo radnike na okupljanje u ova tri grada jer do sada od Uprave dobijamo samo lažna obećanja da će nagomilani problemi u Željeznicama biti riješeni“, rekao je Peulić.

On je naglasio da je stav radnika, kako u Doboju, tako i u Banjoj Luci, jasan – spremni su na totalnu obustavu saobraćaja.

„Za 9. februar ponovo ćemo uputiti zahtjeve Upravi. Ukoliko do 18. februara ne bude nikakvog pomaka, već narednog dana stupamo u totalnu obustavu rada“, poručio je Peulić.