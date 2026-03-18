Iz Udruženja "Reakcija" razočarani: Gradski menadžer umjesto dijaloga poslala poruku kojom se ne rješavaju problemi

Udruženje za zaštitu potrošača "Reakcija" oglasilo se povodom izjave banjalučkog gradskog menadžera Mirne Savić Banjac, koja je objavljena na zvaničnom sajtu Grada, poručivši da su razočarani tonom i sadržajem njenog obraćanja.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz Udruženja "Reakcija" ističu da je, umjesto otvaranja prostora za dijalog i zajedničko djelovanje u interesu građana, javnosti upućena poruka koja, kako navode, ne doprinosi rješavanju svakodnevnih problema sa kojima se građani suočavaju.

Posebno naglašavaju da predstavnici Udruženja nisu dobili poziv na razgovor iz kabineta gradonačelnika Banjaluke, niti je, kako tvrde, iskazana spremnost da se zajednički razmotre konkretne mjere pomoći.

"U našem radu fokus nije na nadmetanju ko je šta uradio, već isključivo na pronalasku rješenja koja će olakšati život građanima. Smatramo da bi upravo to trebalo da bude zajednički interes svih nivoa vlasti i organizacija koje djeluju u javnom prostoru", poručili su iz Udruženja "Reakcija".

Dodaju da, uprkos svemu, ostaju otvoreni za saradnju, te izražavaju očekivanje da će iz Gradske uprave, kao i od gradonačelnika, uslijediti poziv za sastanak kako bi u što kraćem roku usaglasili i predložili konkretne mjere koje mogu donijeti stvarne koristi građanima.

Iz ovog udruženja poručuju da je vrijeme za dijalog i konkretne poteze.

Savić Banjac je izjavila da je Grad prethodnih godina već preduzeo niz mjera pomoći građanima, poput besplatnog javnog prevoza za penzionere, besplatnih građevinskih dozvola, legalizacije, udžbenika i subvencija za vrtiće, te poručila da bi Udruženje trebalo da se obrati i drugim nivoima vlasti, uključujući Vladu Republike Srpske, kada je riječ o dodatnim mjerama.