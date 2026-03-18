logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iz Udruženja "Reakcija" razočarani: Gradski menadžer umjesto dijaloga poslala poruku kojom se ne rješavaju problemi

Iz Udruženja "Reakcija" razočarani: Gradski menadžer umjesto dijaloga poslala poruku kojom se ne rješavaju problemi

Autor Nikolina Damjanić
Udruženje za zaštitu potrošača "Reakcija" oglasilo se povodom izjave banjalučkog gradskog menadžera Mirne Savić Banjac, koja je objavljena na zvaničnom sajtu Grada, poručivši da su razočarani tonom i sadržajem njenog obraćanja.

Iz Udruženja "Reakcija" ističu da je, umjesto otvaranja prostora za dijalog i zajedničko djelovanje u interesu građana, javnosti upućena poruka koja, kako navode, ne doprinosi rješavanju svakodnevnih problema sa kojima se građani suočavaju.

Posebno naglašavaju da predstavnici Udruženja nisu dobili poziv na razgovor iz kabineta gradonačelnika Banjaluke, niti je, kako tvrde, iskazana spremnost da se zajednički razmotre konkretne mjere pomoći.

"U našem radu fokus nije na nadmetanju ko je šta uradio, već isključivo na pronalasku rješenja koja će olakšati život građanima. Smatramo da bi upravo to trebalo da bude zajednički interes svih nivoa vlasti i organizacija koje djeluju u javnom prostoru", poručili su iz Udruženja "Reakcija".

Dodaju da, uprkos svemu, ostaju otvoreni za saradnju, te izražavaju očekivanje da će iz Gradske uprave, kao i od gradonačelnika, uslijediti poziv za sastanak kako bi u što kraćem roku usaglasili i predložili konkretne mjere koje mogu donijeti stvarne koristi građanima.

Iz ovog udruženja poručuju da je vrijeme za dijalog i konkretne poteze.

Savić Banjac je izjavila da je Grad prethodnih godina već preduzeo niz mjera pomoći građanima, poput besplatnog javnog prevoza za penzionere, besplatnih građevinskih dozvola, legalizacije, udžbenika i subvencija za vrtiće, te poručila da bi Udruženje trebalo da se obrati i drugim nivoima vlasti, uključujući Vladu Republike Srpske, kada je riječ o dodatnim mjerama.

Tagovi

Banjaluka inicijativa poskupljenja reakcija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

