Granična policija BiH u Bileći: Uhapšen osumnjičeni za krijumčarenje državljanki Mijanmara

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Pripadnici jedinice Granične policije BiH Trebinje danas su uhapsili državljanina BiH i Hrvatske Z.Č. (56) nakon što je otkriven u krijumčarenju tri državljanke Mijanmara.

U Bileći otkriveno krijumčarenje migranata, uhapšen vozač iz BiH i Hrvatske Izvor: Granična policija BiH

Krijumčarenje je otkriveno prilikom nadzora granice BiH u graničnom pojasu na području Bileće i kontrolom automobila "reno", registarskih oznaka BiH, saopšteno je iz Granične policije BiH.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva BiH, prema čijoj naredbi je vozač uhapšen, te privremeno oduzet dokazni materijal, i protiv njega će biti dostavljen izvještaj Tužilaštvu BiH o počinjenom krivičnom djelu krijumčarenje lica.

Strane državljanke nisu posjedovale identifikacione dokumente, a u upitnicima za migrante izjavile su da dolaze iz Mijanmara.

Pripadnici Granične policije BiH, pod nadzorom dežurnog tužioca Tužilaštva BiH, nastavljaju dalji rad na ovom slučaju. 

(Srna)

