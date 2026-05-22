Propali pregovori o slanju migranata van EU: Šta koči dogovor poslanika?

Kontroverzni predlozi omogućili bi državama da odbijene tražioce azila i neregularne migrante, uključujući porodice sa djecom, prije deportacije prebacuju u takozvane "centre za povratak" van Evropske unije

Vlade država članica i poslanici Evropskog parlamenta nisu uspjeli da postignu dogovor o novim pravilima EU za deportacije, u onome što je trebalo da bude posljednja runda pregovora.

Pregovori su propali zbog neslaganja oko trenutka početka primjene uredbe, što je ostalo neriješeno i kada su razgovori nastavljeni u četvrtak ujutru.

Savjet EU, koji predstavlja države članice, prvobitno je tražio dvogodišnje odlaganje stupanja uredbe na snagu, osim odredbi koje se odnose na "centre za povratak", koje bi se primjenjivale odmah. Evropski parlament insistirao je da cijela uredba počne odmah da se primjenjuje.

Tokom pregovora, nacionalne vlade signalizirale su da bi mogle da prihvate jednogodišnje odlaganje. Pregovarači će sada pokušati da postignu privremeni dogovor prije naredne runde pregovora.

Većina drugih spornih pitanja uglavnom je riješena, uključujući definiciju "dobrovoljnog povratka", međusobno priznavanje naloga za deportaciju širom EU, kao i pitanje u kojoj mjeri migraciona politika treba da bude dio spoljne politike Unije.

Novi sastanak zakazan je za 1. jun, uoči sastanka ministara unutrašnjih poslova EU kasnije te sedmice. Pregovarači su se nadali da će postići dogovor na vrijeme za glasanje na plenarnoj sjednici sljedećeg mjeseca, paralelno sa završnom fazom primjene šireg pakta EU o azilu i migracijama.

"Svi uključeni sada moraju preuzeti svoju odgovornost kako bi se to ostvarilo. Evropa ne može sebi da priušti dalje odlaganje po ovom pitanju", rekao je Malik Azmani, glavni pregovarač Evropskog parlamenta.

Francis Ksavier Belami, glavni pregovarač Evropske narodne partije, kritikovao je predloge za odlaganje primjene pravila.

"S obzirom na hitnost migracione situacije, odlučno smo se protivili predlozima da se primjena odloži za jednu ili čak dvije godine. Takva odlaganja su neopravdana, posebno sada kada je postignut dogovor o sadržaju teksta", rekao je on.

Melisa Camara, glavna pregovaračica Zelenih za ovaj dosije, smatra da je "sastanak bio parodija pregovora" jer su se "pregovarački saglasili oko teksta koji gazi osnovna prava prognanih ljudi".

"Umjesto da se bore za dostojanstven i human tekst, odlučili su da se fokusiraju na besmislenu raspravu o tome kada će tekst početi da se primjenjuje", izjavila je ona.

Uredbu je Evropski parlament usvojio u martu uz podršku koalicije centrističko-konzervativnih i krajnje desnih grupa, što ukazuje na šire pomijeranje EU udesno kada je riječ o migracionoj politici tokom aktuelnog mandata Evropske komisije. Socijalisti, Zeleni i Ljevica uglavnom su se protivili ovoj mjeri.

