Šest splavova izgorjelo na Adi Ciganliji: Novi detalji o požarima, učestvovao veliki broj vatrogasaca (Foto)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Brzom akcijom 24 vatrogasca i specijalnog broda ugašen je požar na makiškoj strani Ade Ciganlije, u kojem je izgorelo šest splavova. Dalje širenje vatre je spriječeno.

Šest splavova izgorjelo na Adi Ciganliji Izvor: Kurir

U požaru koji je danas oko 14.20 sati izbio na splavu na Adi Ciganliji, na Obrenovačkom drumu sa makiške strane, izgorjelo je šest splavova. Nakon višesatne intervencije vatrogasaca-spasilaca požar je ugašen, a sprečeno je dalje širenje vatre na okolne objekte.

Na terenu je bilo angažovano 24 vatrogasca-spasilaca sa osam vozila, kao i jedan vatrogasni brod "Vatrogasac", koji je učestvovao u gašenju požara sa riječne strane i obezbjeđivanju pristupa splavovima zahvaćenim vatrom. Brzom reakcijom službi sprečene su veće posljedice i širenje požara na veći broj objekata.

Vatrogasci-spasioci su, uprkos otežanim uslovima i gustim dimom koji se širio nad ovim delom Ade, uspeli da lokalizuju i ugase požar, čime je spriječena još veća materijalna šteta. Na licu mjesta i dalje se vrši sanacija terena i provjerava da ne postoji opasnost od ponovnog izbijanja vatre.

(Kurir/MONDO)

