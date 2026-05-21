Janša potpisao koalicijski sporazum pa poručio: "Izvući ćemo Sloveniju iz birokratske močvare!"

Janez Janša i još četiri stranke potpisali su koalicijski sporazum u parlamentu Slovenije.

Čelnik Slovenačke demokratske stranke (SDS) i najvjerovatniji budući mandatar za sastavljanje vlade, Janez Janša potpisao je danas sa liderima još četiri stranke koalicijski sporazum u zgradi parlamenta u Ljubljani, čime je zvanično formiran novi politički savez koji će preuzeti vlast u Sloveniji.

Potpisivanje ugovora između stranaka SDS, Demokrati, NSi, SLS i Fokus obavljeno je iza zatvorenih vrata, nakon čega se Janša oglasio video porukom na društvenim mrežama i podigao veliku prašinu.

"Sve što nije protiv nas, može biti sa nama"

Iako Janša nakon istorijskog potpisa nije davao izjave okupljenim medijima u parlamentu, u svom videu je otvoreno priznao da novu vlast čeka težak posao, ali da su spremni na sve prepreke.

"Neće biti lako. Biće mnogo prepreka. Znamo za njih. Ali imamo dovoljno znanja i hrabrosti da ih savladamo", poručio je Janša u video obraćanju.

On je istakao da je cilj potpisanog sporazuma da se Slovenija ekspresno podigne iz trenutnog zastoja, "birokratske močvare i pretjerane centralizacije", te je uputio direktan poziv javnosti:

"Pozivam sve ljude dobre volje da pomognu u sprovođenju ovog programa. Svako ko nije protiv nas, može biti sa nama", dodao je čelnik desnice.

Borba protiv korupcije i bolji život građana

Odmah nakon potpisivanja, iz Janšine stranke SDS saopšteno je da je ovaj politički savez sklopljen isključivo s ciljem "formiranja koalicije koja će djelovati za dobrobit Slovenije".

Kao glavne prioritete oko kojih je pet stranaka danas stavilo potpis, desna koalicija je istakla veću kvalitetu života građana, odlučnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, manje birokratije i decentralizaciju države.

S obzirom na to da su potpisi stavljeni i da nova koalicija ima sigurnu većinu u parlamentu, očekuje se da će Janša već sutra biti zvanično izglasan za novog premijera Slovenije.