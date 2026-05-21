logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Janša potpisao koalicijski sporazum pa poručio: "Izvući ćemo Sloveniju iz birokratske močvare!"

Janša potpisao koalicijski sporazum pa poručio: "Izvući ćemo Sloveniju iz birokratske močvare!"

Autor Haris Krhalić
0

Janez Janša i još četiri stranke potpisali su koalicijski sporazum u parlamentu Slovenije.

janez janša Izvor: Shutterstock

Čelnik Slovenačke demokratske stranke (SDS) i najvjerovatniji budući mandatar za sastavljanje vlade, Janez Janša potpisao je danas sa liderima još četiri stranke koalicijski sporazum u zgradi parlamenta u Ljubljani, čime je zvanično formiran novi politički savez koji će preuzeti vlast u Sloveniji.

Potpisivanje ugovora između stranaka SDS, Demokrati, NSi, SLS i Fokus obavljeno je iza zatvorenih vrata, nakon čega se Janša oglasio video porukom na društvenim mrežama i podigao veliku prašinu.

"Sve što nije protiv nas, može biti sa nama"

Iako Janša nakon istorijskog potpisa nije davao izjave okupljenim medijima u parlamentu, u svom videu je otvoreno priznao da novu vlast čeka težak posao, ali da su spremni na sve prepreke.

"Neće biti lako. Biće mnogo prepreka. Znamo za njih. Ali imamo dovoljno znanja i hrabrosti da ih savladamo", poručio je Janša u video obraćanju.

On je istakao da je cilj potpisanog sporazuma da se Slovenija ekspresno podigne iz trenutnog zastoja, "birokratske močvare i pretjerane centralizacije", te je uputio direktan poziv javnosti:

"Pozivam sve ljude dobre volje da pomognu u sprovođenju ovog programa. Svako ko nije protiv nas, može biti sa nama", dodao je čelnik desnice.

Borba protiv korupcije i bolji život građana

Odmah nakon potpisivanja, iz Janšine stranke SDS saopšteno je da je ovaj politički savez sklopljen isključivo s ciljem "formiranja koalicije koja će djelovati za dobrobit Slovenije".

Kao glavne prioritete oko kojih je pet stranaka danas stavilo potpis, desna koalicija je istakla veću kvalitetu života građana, odlučnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, manje birokratije i decentralizaciju države.

S obzirom na to da su potpisi stavljeni i da nova koalicija ima sigurnu većinu u parlamentu, očekuje se da će Janša već sutra biti zvanično izglasan za novog premijera Slovenije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Slovenija Janez Janša

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ