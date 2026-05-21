Akcija "Sirijus" u Bihaću: Pripadnici Sipe uhapsili osam osoba zbog krijumčarenja migranata

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) danas su u operativnoj akciji "Sirijus" na području Bihaća pretresli šest lokacija i uhapsili osam lica, među kojima tri iz Pakistana, zbog sumnje da su se bavili organizovanim krijumčarenjem migranata.

Pretresi su izvršeni zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela krijumčarenje lica i organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata, saopšteno je iz Sipe.

Tri uhapšena državljana Pakistana će u toku dana biti predata Službi za poslove sa stranicima zbog sprovođenja u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu, dok će uhapšeni državljani BiH biti sprovedeni u prostorije Sipe zbog kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, a o njihovom daljem statusu odlučiće Tužilaštvo BiH.

Prilikom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti mobilni telefoni, SIM kartice i određena količina novca, pasoši i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela.

U saopštenju je navedeno da su ove aktivnosti realizovane na osnovu naloga Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva, a u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

